SEGA se frotte les mains en annonçant un démarrage record pour l'édition 2021 de: plus d'un million d'exemplaires ont été écoulés entre sa sortie le 23 novembre sur PC et le 2 janvier dernier, s'offrant en cours de route des versions « Touch » sur Switch et mobile, et le retour de la franchise coté Xbox.De quoi continuer de faire grandir l'éditeur dans ses branches US, avec une base bien installée puisqu'on nous signale un pic de 900.000 joueurs actifs la semaine dernière.