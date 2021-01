PS Now : le programme de janvier

Après le PS Plus, le Game With Gold mais aussi le Game Pass, on va maintenant du coté du PlayStation Now pour découvrir la liste des nouveaux jeux à streamer ce mois-ci (ou à directement télécharger sur PS4/PS5), dont la trilogie remaster de, idéale pour nous faire patienter jusqu'à ce que 2K se décide à dévoiler le prochain épisode.Une trilogie qui restera dans le service de manière « permanente », tout commeet. En revanche, Sony indique que le dernier du lot,, partira dans 6 mois.