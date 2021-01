Un Harvest Moon va sortir sur supports Xbox

Durant une génération pourtant pas très glorieuse, Microsoft aura réussi à attirer une par une les principales licences japonaises et si l'on ne parlera pas aujourd'hui de quelque chose du poids d'unou, sachez néanmoins que pour la première fois dans l'histoire de la licence, unva arriver sur supports Xbox.On parle plus précisément du prochain chapitre, donc, assuré selon Natsune d'être l'épisode le plus ambitieux de la série en terme de volume (à défaut d'avoir quelque chose à raconter sur le plan graphique) mais notez tout de même que rien ne valide encore une sortie en Europe.En effet, chez nous, le titre sortira le 5 mars comme une exclusivité Switch tandis qu'il débarquera trois jours avant aux USA également sur PS4. Pour la One, à défaut d'une date, seuls les USA sont pour le moment pris en compte.