Nouvelle fournée d'images pour Bravely Default II

Square Enix a mis à jour le site officiel de Bravely Default II pour nous refourguer un paquet de nouveaux visuels pour illustrer quelques uns des décors que l'on aura l'occasion d'arpenter dans cet épisode « pleinement neuf » fait de nouveaux protagonistes/antagonistes et autres personnages plus secondaires, tout en ajoutant coté informations fraîches que :



- Des « mouvements spéciaux » en combat, à activer sous certaines conditions. La musique s'accélère à ce moment et buff toute l'équipe.

- En exemple donné, il y a l'invocation de monstres pour le dresseur (boost de force pour l'équipe) et le soin généralisé pour le mage blanc (boost de défense physique & magique).

- Ajouts de capacité de soutien en maîtrisant un job. Ces capacités sont maintenus quoi qu'il arrive, même si vous changez de job.

- Comme dans une bonne partie des J-RPG, il sera possible de frapper l'ennemi sur la carte avant le combat pour bénéficier d'un bonus (ici un point Brave supplémentaire).

- Parmi les autres jobs confirmés pour cette suite, en plus de ceux initialement annoncés : Ménestrel (spécialisé dans le buff de l'équipe), Dresseur (capture et réutilisation des monstres ennemis), Joueuse (offre des bonus via route de loterie), Berserk (la hache est sa meilleure amie), Mage Rouge (combine toujours magies noir et blanche), Chasseur (scan d'ennemis + utilisation de l'arc), Tank (meilleure défense et aide aux alliés), Pictomancien (spécialisé dans le debuff ennemi).

- Enfin, retour de la fonction qui permet de gagner de l'xp et des récompenses même en laissant le jeu en veille, le gain étant plus important avec le temps mais également si vous optez pour le online.



Bravely Default II sortira le 26 février mondialement, exclusivement sur Switch.