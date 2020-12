It Takes Two : le nouveau Josef Fares sera présenté (avec du gameplay) lors des Game Awards

Il a beau « Fuck » les Oscars, il en apprécie quand même les projecteurs et c'est pour cela que Josef Fares répondra de nouveau à l'appel des Game Awards pour proposer la première vidéo de gameplay pour, son nouveau projet toujours en collaboration avec la branche EA Originals.Prévu pour l'année prochaine sur des supports encore non annoncés (cross-gen on imagine), le titre sera de nouveau un jeu en coopération mêlant action, aventure et plate-forme, contant l'histoire de Rose, une petite fille assistant impuissante à la mise en place du divorce de ses parents, et qui va créer en refuge psychologique deux poupées à l'effigie de ces derniers, les deux prenant alors vie (vous avez compris qu'on va les diriger).