Un début de teasing pour Spyro 4 ? Un début de teasing pour Spyro 4 ?

Ce serait la suite naturelle des choses et sachez donc que c'est au cœur de l'artbook spécialement dédié à Crash Bandicoot 4 que Toys for Bob a glissé une petite référence à un certain petit dragon en indiquant clairement Spyro 4.



Reste maintenant à savoir si tout cela est bien un teasing ou un simple souhait de la part du développeur, surtout que la trilogie initiale n'a pas non plus cartonné contrairement à celle de Crash, la popularité du personnage n'étant pas non plus la même.