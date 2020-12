Monster Hunter : le film retiré des salles chinoises à cause d'une blague jugée raciste

La société de production allemande Constantin Film comptait faire de la Chine l'un de ses plus gros marchés pour l'adaptation cinématographique de, et ce ne sera pas du tout le cas, ou pas encore du moins. Car sachez que le film, sorti le 4 décembre en Asie, a été tout simplement banni des salles chinoises après seulement une journée d'exploitation à cause d'une blague raciste.En effet, dans le film, deux personnages lors d'un dialogue font une référence aux « genoux chinois », tirée d'une vieille comptine US assez clichée (qu'on résumerait en gros par « asiatique, petits genoux, petites poitrines »), chose qui n'est aucunement passée auprès des autorités locales malgré la tentative des producteurs d'avoir détourné cela en modifiant les termes dans les sous-titres… au lieu de simplement supprimer cette séquence inutile qui dure à peine 10 secondes.Bref, du coup, la société se retrouve (aux cotés de Tencent) en pourparlers pour ré-autoriser l'exploitation du film malgré la polémique, et l'on rappellera en attendant que la sortie ciné se fera aux USA d'ici la fin du mois, puis chez nous en février 2021.