Inazuma Eleven Victory gonfle ses ventes et se prépare pour la prochaine MAJ

Second succès pour Level-5 depuis des années,confirme en effet le retour réussi de la franchise avec 300.000 de plus depuis sa semaine de lancement, soit 800.000 au total et désormais la certitude de valider le million un jour ou l'autre.L'éditeur nous annonce deux choses pour accompagner le communiqué :- La seconde MAJ majeure (gratuite) arrivera le 28 janvier et débloquera la Route d'Ares en mode Chronicles (d'autres infos à venir).- Un spin-off mobile, sous-titré « Cross », est en cours de développement. Le jeu sera totalement indépendant de Victory Road, aura un gameplay et une progression adaptée, et exploitera bien évidemment le modèle F2P avec micro-transactions. Pas encore de date mais une bêta très fermée à venir pour les japonais.