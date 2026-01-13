recherche
Inazuma Eleven Victory gonfle ses ventes et se prépare pour la prochaine MAJ
Second succès pour Level-5 depuis des années, Inazuma Eleven : Victory Road confirme en effet le retour réussi de la franchise avec 300.000 de plus depuis sa semaine de lancement, soit 800.000 au total et désormais la certitude de valider le million un jour ou l'autre.

L'éditeur nous annonce deux choses pour accompagner le communiqué :

- La seconde MAJ majeure (gratuite) arrivera le 28 janvier et débloquera la Route d'Ares en mode Chronicles (d'autres infos à venir).
- Un spin-off mobile, sous-titré « Cross », est en cours de développement. Le jeu sera totalement indépendant de Victory Road, aura un gameplay et une progression adaptée, et exploitera bien évidemment le modèle F2P avec micro-transactions. Pas encore de date mais une bêta très fermée à venir pour les japonais.



publié le 13/01/2026 à 13:39 par Gamekyo
commentaires (8)
altendorf publié le 13/01/2026 à 14:03
Content pour Level-5
dooku publié le 13/01/2026 à 14:27
J'attends toujours la version boite
altendorf publié le 13/01/2026 à 14:36
dooku Il n'y en aura pas sauf au Japon, Level-5 n'a plus de bureaux en Occident pour le marketing.
olex publié le 13/01/2026 à 14:42
J'attends une version boîte. Dommage que Level-5 ne recherche pas un partenaire ou un éditeur prêt à fournir quelque chose (même si j'imagine, pour ce genre de projet, les ayant-droits ont aussi leur mot à dire).
rendan publié le 13/01/2026 à 15:46
Tellement mérité et heureux pour eux
liberty publié le 13/01/2026 à 16:29
olex dooku altendorf peut-être que la version boîte au Japon aura le FR. Donc ça change rien sauf pour le prix d'achat. En tout cas content de la résurrection de Level 5 et qu'ils reviennent sur le devant de la scène et du succès. Il ne faudrait pas par contre qu'ils retournent dans leur travers qui les avait menés à une presque fin
link49 publié le 13/01/2026 à 20:23
J'ai une petite promo et je le prends.
elcidfx publié le 13/01/2026 à 21:00
Très bonne nouvelle si Level 5 reprend des couleurs.
PAr ailleurs je ne dirais pas non à un nouveau volet de Ni No Kuni.
Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes
