Code Vein II : la mise au point à J-17

Une grosse présentation de Code Vein II n'était pas suffisante, donc en voici une deuxième dans le cadre d'un large trailer « Overview » pour faire une ultime mise au point sur ce qu'apportera cette suite avant son lancement en fin de semaine prochaine, précisément le 30 janvier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Si vous marchez à la confiance, une édition Deluxe à 89,99€ (20€ de plus que la standard) vous donnera accès à un set de costumes et surtout une future extension dont on ne sait encore rien.
Enfin, rappelons que l'éditeur de perso sera accessible à l'avance en téléchargement, dès le 23 janvier.
Oui, j'ai modifié, le 23 janvier, c'est la date de mise en ligne de l'éditeur de perso.
Nioh c'est priorité ABSOLUE en 2026 chez moi (meme devant gta 6 oui oui).
Mais je ferai code vein 2 plus tard dans l'année.