Code Vein II : la mise au point à J-17
Une grosse présentation de Code Vein II n'était pas suffisante, donc en voici une deuxième dans le cadre d'un large trailer « Overview » pour faire une ultime mise au point sur ce qu'apportera cette suite avant son lancement en fin de semaine prochaine, précisément le 30 janvier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Si vous marchez à la confiance, une édition Deluxe à 89,99€ (20€ de plus que la standard) vous donnera accès à un set de costumes et surtout une future extension dont on ne sait encore rien.

Enfin, rappelons que l'éditeur de perso sera accessible à l'avance en téléchargement, dès le 23 janvier.

yukilin
publié le 13/01/2026 à 15:28 par Gamekyo
commentaires (7)
yukilin publié le 13/01/2026 à 15:44
C'est le 30 janvier la sortie, non? Donc dans 3 semaines en comptant celle en cours
zanpa publié le 13/01/2026 à 16:11
que c'est moche .. comment en 2026 on peut sortir des jeux avec ce niveau technique
liberty publié le 13/01/2026 à 16:26
zanpa demande à Nintendo et Gamefreak si les joueurs sont tous fan de Graphisme ou de technique. Malheureusement les ventes, les classements... Prouvent le contraire.
shanks publié le 13/01/2026 à 16:49
yukilin
Oui, j'ai modifié, le 23 janvier, c'est la date de mise en ligne de l'éditeur de perso.
guiguif publié le 13/01/2026 à 18:20
Mon premier jeu de 2026
yukilin publié le 13/01/2026 à 19:04
shanks
malroth publié le 13/01/2026 à 19:49
De mon coté il a la malchance de sortir collé à Nioh 3

Nioh c'est priorité ABSOLUE en 2026 chez moi (meme devant gta 6 oui oui).

Mais je ferai code vein 2 plus tard dans l'année.
Fiche descriptif
Code Vein II
1
Ils aiment
Nom : Code Vein II
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : N.C
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
