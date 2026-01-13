Code Vein II : la mise au point à J-17

Une grosse présentation den'était pas suffisante, donc en voici une deuxième dans le cadre d'un large trailer « Overview » pour faire une ultime mise au point sur ce qu'apportera cette suite avant son lancement en fin de semaine prochaine, précisément le 30 janvier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Si vous marchez à la confiance, une édition Deluxe à 89,99€ (20€ de plus que la standard) vous donnera accès à un set de costumes et surtout une future extension dont on ne sait encore rien.Enfin, rappelons que l'éditeur de perso sera accessible à l'avance en téléchargement, dès le 23 janvier.