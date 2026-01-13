Arc Raiders a triplé ses ventes depuis novembre

ARC Raiders continue de surprendre et cette fois avec des chiffres bien officiels quand Embark Studios annonce lui même que son bébé a franchi les 12,4 millions de ventes en 2 mois et demi, et a récemment eu un pic de 960.000 connectés simultanément. Une vraie folie et une nouvelle preuve qu'en faisant bien les choses, même un nouveau représentant d'un genre populaire peut se faire une place.
En attendant l'arrivée d'une feuille de route pour les prochaines mises à jour (l'event hivernal se termine aujourd'hui), l'expérience continuera de se peaufiner pour correspondre aux attentes de la communauté, comme récemment une refonte du système de matchmaking permettant de mieux séparer les pro PVE des fous du PVP.
Va falloir que je m'y mette, la je soutiens encore BF6, je fais parti des joueurs dessus skuldleif les joueurs reviendront, faut juste que les devs rapportent des nouvelles cartes (métro :love
Après AR personne ne l’a vu venir sur des hauteurs comme celle-ci, bravo pour l’équipe en tout cas ils doivent être sur un petit nuage
Les maps ne sont pas assez qualitatives actuellement et on se fait chier.
Pas vraiment.
Contrairement à Call of où tu peux briller sans prob en solo même avec une team merdique, Battlefield comme ARC Riders poussent davantage la coordination.
Pas trop pour moi les jeux multi du coup.
Sur BF6, franchement c'est un très bon épisode et les parties s'enchainent sans résistance avec du stuff et nouvelles armes à chaque niveau presque.
Perso, j'ai du mal avec ARC là où le plaisir y est avec BF6. Je pense que le gros succès d'ARC vient du nombre d'influenceurs qui y jouent sur Twitch et les millions de tiktok assez funs qui sont postés par jour. Mais une fois dedans le jeu et assez frustrant mais super bien réalisé par contre!
Pour ne pas tomber sur des serveurs PVP il faut juste ne pas tirer sur d'autres joueurs, même pas pour se défendre contre les rats qui attaquent dans le dos. J'ai 0 kills pvp, j'aide les autres joueurs et parle toujours pour dire que je suis friendly.
Je joue parfois en groupe de 2 avec mon frère, là je dirais que c'est une fois sur 10 que des joueurs nous attaquent. En groupe de 3 cepandant c'est pratiquement à toutes les run que nous nous sommes fais attaquer.