Arc Raiders a triplé ses ventes depuis novembre

continue de surprendre et cette fois avec des chiffres bien officiels quand Embark Studios annonce lui même que son bébé a franchi les 12,4 millions de ventes en 2 mois et demi, et a récemment eu un pic de 960.000 connectés simultanément. Une vraie folie et une nouvelle preuve qu'en faisant bien les choses, même un nouveau représentant d'un genre populaire peut se faire une place.En attendant l'arrivée d'une feuille de route pour les prochaines mises à jour (l'event hivernal se termine aujourd'hui), l'expérience continuera de se peaufiner pour correspondre aux attentes de la communauté, comme récemment une refonte du système de matchmaking permettant de mieux séparer les pro PVE des fous du PVP.