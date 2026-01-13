recherche
News / Blogs
Arc Raiders a triplé ses ventes depuis novembre
ARC Raiders continue de surprendre et cette fois avec des chiffres bien officiels quand Embark Studios annonce lui même que son bébé a franchi les 12,4 millions de ventes en 2 mois et demi, et a récemment eu un pic de 960.000 connectés simultanément. Une vraie folie et une nouvelle preuve qu'en faisant bien les choses, même un nouveau représentant d'un genre populaire peut se faire une place.

En attendant l'arrivée d'une feuille de route pour les prochaines mises à jour (l'event hivernal se termine aujourd'hui), l'expérience continuera de se peaufiner pour correspondre aux attentes de la communauté, comme récemment une refonte du système de matchmaking permettant de mieux séparer les pro PVE des fous du PVP.

2
Qui a aimé ?
junaldinho, mrponey
publié le 13/01/2026 à 11:47 par Gamekyo
commentaires (18)
skuldleif publié le 13/01/2026 à 11:54
tandis que BF6 a perdu 90% de ses joueurs
rogeraf publié le 13/01/2026 à 11:58
C'est vraiment le gros succes de cette année 2025 avec Clair Obscur
Va falloir que je m'y mette, la je soutiens encore BF6, je fais parti des joueurs dessus skuldleif les joueurs reviendront, faut juste que les devs rapportent des nouvelles cartes (métro :love
mattewlogan publié le 13/01/2026 à 12:00
skuldleif que dire de Call of dernièrement également mais pour Battlefield 6 ils ont quand même fait de belles ventes.
Après AR personne ne l’a vu venir sur des hauteurs comme celle-ci, bravo pour l’équipe en tout cas ils doivent être sur un petit nuage
skuldleif publié le 13/01/2026 à 12:06
mattewlogan que ce soit COD ou BF6 j'ai mon avis sur la typologie de jeu et leur capacité a tenir dans le temps , d'ailleurs croire que halo peut faire exception est illusoire , donc tout les mecs qui ont relayé la baisses du nombre de joueurs sur halo devraient prendre conscience qu'a notre époque ce genre de jeux n'est plus en capacité de faire de la rétention , ces meme mec qui ont sucé BF6 d'ailleurs
walterwhite publié le 13/01/2026 à 12:10
rogeraf BF6 a misé sur son BR pour attirer des joueurs, stratégie foireuse. Ils vont devoir mettre les bouchées doubles sur les prochaines saisons pour faire revenir les joueurs.

Les maps ne sont pas assez qualitatives actuellement et on se fait chier.
junaldinho publié le 13/01/2026 à 12:26
Mérité. J'adore ce jeu malgré quelques joueurs toxiques
rogeraf publié le 13/01/2026 à 13:02
walterwhite "on se fait chier" parles pour toi, moi j'adore ! C'est pas le meilleur BF mais ca va y a de quoi faire je les ai tous fais, faut juste travailler débloquer ces armes équipements, et performer pour être dans les premiers. Les ventes sont a plus de 10 millions sans compter le battle Royale (ca c'est pas ma cam). Et les prochaines cartes vont bientot etre annoncées pour les prochaines saisons, donc c'est suivi
walterwhite publié le 13/01/2026 à 13:07
rogeraf « Toi » t’adores, mais 90% de la base joueur s’est barré parcequ’ils s’emmerdent sur le jeu. Les maps ne sont pas ouf et la MAJ de Noël a mis des problèmes qu’il n’y avait pas avant.
rogeraf publié le 13/01/2026 à 13:11
walterwhite ba le jeu est sorti avec 10 cartes c'est pas ouf, avec la nouvelle ca fait 11. Il faudra du neuf c'est sur. Moi je suis sur Xbox, je n'ai pas eu de problèmes de maj. Tu es sur PC sur ces nouveaux problèmes ?
walterwhite publié le 13/01/2026 à 13:13
rogeraf PS5, j’ai pas rencontré de soucis parceque j’ai lâché le jeu vers la mi-décembre mais y’a qu’à voir le nombre de joueurs qui se plaignent sur les forums, que ça soit des soucis de netcode, serveurs, sons etc…
pcverso publié le 13/01/2026 à 13:29
Bf6 c'est trop callofdutyalisé arte trop petite gameplay trop arcade et la plupart des joueurs jouent plus le ratio que l'objectif . En tout cas merite pour arc rider meme si comme sur chaque jeu des joueurs gache tout sur les serveurs europeen .
rogeraf publié le 13/01/2026 à 13:57
walterwhite Ah merde, moi j'ai pas vu trop de différence (j'ai enlevé le cross-play) pcverso c'est vrai que le jeu d'équipe notamment niveau médecin c'est pas ca ... Je vais me mettre sur arc riders
apollokami publié le 13/01/2026 à 14:28
Que ce soit B6 ou Arc Riders ça reste sympa à jouer si on joue sans chat vocal et avec des inconnus?
shanks publié le 13/01/2026 à 17:13
apollokami
Pas vraiment.
Contrairement à Call of où tu peux briller sans prob en solo même avec une team merdique, Battlefield comme ARC Riders poussent davantage la coordination.
apollokami publié le 13/01/2026 à 17:50
shanks C'est ce que je pensais
Pas trop pour moi les jeux multi du coup.
zoske publié le 13/01/2026 à 22:03
J'ai les deux à savoir Arc Raiders et BF6 et je dois dire que j'ai pas bcp de satisfactions à jouer à Arc. Le concept d'extraction shooter me frustre plus qu'il me donne du plaisir. Quand je me stuff de dingue, je me fais descendre en deux deux par des PVP en feu. Puis quand j'y vais avec le pack survie avec deux balles dans le chargeur, no stress, j'arrive à extract. Donc perso, ça donne pas envie de monter en grade et d'avoir du stuff de dingue.
Sur BF6, franchement c'est un très bon épisode et les parties s'enchainent sans résistance avec du stuff et nouvelles armes à chaque niveau presque.

Perso, j'ai du mal avec ARC là où le plaisir y est avec BF6. Je pense que le gros succès d'ARC vient du nombre d'influenceurs qui y jouent sur Twitch et les millions de tiktok assez funs qui sont postés par jour. Mais une fois dedans le jeu et assez frustrant mais super bien réalisé par contre!
k13a publié le 14/01/2026 à 04:16
J'ai plus de 100hr sur Arc Raiders et je m'amuse vraiment. Je joue en solo 95% du temps, sur mes 106 dernières runs j'ai été tué/attaqué 1 seule fois par un joueur.

Pour ne pas tomber sur des serveurs PVP il faut juste ne pas tirer sur d'autres joueurs, même pas pour se défendre contre les rats qui attaquent dans le dos. J'ai 0 kills pvp, j'aide les autres joueurs et parle toujours pour dire que je suis friendly.

Je joue parfois en groupe de 2 avec mon frère, là je dirais que c'est une fois sur 10 que des joueurs nous attaquent. En groupe de 3 cepandant c'est pratiquement à toutes les run que nous nous sommes fais attaquer.
k13a publié le 14/01/2026 à 04:23
apollokami Pour Arc Raiders tu peux jouer en solo sans chat vocal mais il est conseillé d'utiliser les emotes ou encore tu flash ta lampe de poche en te penchant et relevant. Tu commencera dans des serveurs 50/50 pvepvp mais si tu n'agresse pas les joueurs tu vas après quelques maps être associé aux joueurs centrer pve, si tu attaques et tir sur tout ce qui bouge(joueurs) tu vas êtres avec les joueurs centrer pvp.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Arc Raiders
0
Ils aiment
Nom : Arc Raiders
Support : PC
Editeur : Embark Studios
Développeur : Embark Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo