[Rumeur] Kratos et le Master Chief dans Fortnite

Toujours dans sa vague de guests, Epic pourrait bien intégrer prochainement dansdeux stars des catalogues PlayStation et Xbox avec une annonce pourquoi pas aux alentours des Game Awards. Car d'un coté, le PlayStation Store a dévoilé un visuel annonçant l'arrivée de Kratos, tandis que du coté de 4chan, ça leak du Master Chief.Pour ce dernier cas, on garde encore quelques pincettes même si l'auteur a déjà à son actif plusieurs leaks sur le Battle Royale.qui se lance justement dans la Saison 5 de son Chapitre 2, avec l'arrivée d'un certain Mandalorien.