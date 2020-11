UK : FIFA 21 et la Switch gagnent le Black Friday UK : FIFA 21 et la Switch gagnent le Black Friday

Le monde vit un Black Friday pas comme les autres à cause de la pandémie et si la fameuse période de soldes massives a été décalée en France (théoriquement du moins, certains ayant commencé les promos sous un autre nom), les choses se sont déroulées plus ou moins normalement au Royaume-Uni avec du coup 1,3 million de jeux vendus en une semaine, ce qui reste 20 % de moins que l'année dernière mais une bonne performance quand on sait que de nombreuses boutiques sont encore fermées outre-Manche.



FIFA 21 remporte donc la semaine avec un boost de 121 % via une promo que les possesseurs de New Gen aurait tort de refuser : le titre débarque cette semaine sur PS5/SX mais aura l'upgrade gratuite donc autant en profiter.



Mais à part le cru annule d'EA Sports, c'est la Switch qui s'est principalement démarquée du Black Friday aussi bien sur le hardware sur le software, profitant tranquillement des ruptures de stock de la nouvelle génération : 38 % des jeux boîtes vendus cette semaine étaient des titres Switch, et la console aura fait 9 % de mieux que lors du Black Friday 2019.



L'unique entrée de la semaine est Football Manager 2021 (dans sa version PC) à la 31e place, sans qu'il y ait besoin de s'attarder sur cela puisque la série à succès fait toujours l'essentiel de son beurre sur le secteur dématérialisé.



1. FIFA 20 (+1)

2. COD Black Ops : Cold War (-1)

3. Animal Crossing : New Horizons (+5)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+5)

5. Assassin's Creed Valhalla (-1)

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (-3)

7. Marvel's Avengers (+5)

8. Minecraft Switch (+2)

9. Super Mario 3D All-Stars (+2)

10. Just Dance 2021 (+5)