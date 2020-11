Microsoft Flight Simulator : Asobo donne quelques détails sur la feuille de route Microsoft Flight Simulator : Asobo donne quelques détails sur la feuille de route

Microsoft Flight Simulator n'en est qu'au début de sa longue carrière et afin de donner un peu de visibilité sur l'avenir, à la fois sur les urgences mais aussi sur les demandes de fans, Asobo a diffusé un semblant de feuille de route pour que nous sachions à quoi nous attendre. En voici un aperçu.



2021 :

- Fonction bêta pour laisser certains tester les choses avant la mise en ligne des patchs.

- Ajout d'une fonction de replay

- Tout un tas d'améliorations graphiques (dont le rendu des montagnes)

- Multi-écrans (possiblement 2022)

- Possibilité d'ouvrir les portes des avions (possiblement 2022)



2022 :

- MAJ graphiques des villes et des aéroports pour la Corée du Sud.

- Arrivée des hélicoptères.

- Ajouts de trains (possiblement 2023)



Bien sûr, il y aura tout un tas d'autres choses entre deux dont des MAJ surprises comme celle consacrée au Japon il y a quelques semaines, mais reste deux grandes inconnues : la sortie sur supports Xbox est « souhaitée » pour l'année prochaine (en même temps que la compatibilité DirectX 12) et il n'y a plus beaucoup de nouvelles de la compatibilité VR, hormis que c'est « une des priorités ».