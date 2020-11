Nagoshi explique l'absence de Kiryu dans un jeu de combat (+ autres déclarations) Nagoshi explique l'absence de Kiryu dans un jeu de combat (+ autres déclarations)

Actuellement en tournée pour fêter le lancement occidental de Yakuza : Like a Dragon sur la totalité des supports (hors PS5, qui attendra mars prochain), Toshihiro Nagoshi s'est forcément prêté aux jeux des questions/réponses et en attendant de pouvoir s'essayer à ce nouvel épisode bien plus « RPG », voici quelques unes de ses déclarations (tirées de RedBull.com, relayées par ResetEra) :



- Nagoshi ne compte pas changer sa façon de faire les jeux, aussi bien pour Yakuza ou autre, afin de plaire davantage aux occidentaux car c'est l'inverse qui doit être pris en compte : Yakuza a gagné en popularité chez nous justement parce que c'est une production typiquement japonaise dans son game-design.



- Il confirme être impliqué dans l'adaptation cinématographique (US) récemment annoncée.



- Si le public adhère à la nouvelle formule RPG (également chez nous), alors la série pourrait continuer dans la même direction mais dans le cas contraire, cela ne le dérangera pas de revenir dans une forme plus action comme avant.



- Il n'y a actuellement aucun plan pour un nouveau spin-off à la Kenzan/Ishin.



- Il aimerait toujours proposer un jeu en ligne mais reste conscient qu'il y a un public encore trop important qui préfère des expériences purement solo.



- Si l'occasion lui était donné, après « Fist of the North Star », il ne serait pas contre une adaptation de « City Hunter ».



- Dans le même ordre d'idées, si Nintendo lui demandait demain de produire la suite de F-Zero GX, il ne refuserait pas.



- Il dit avoir reçu beaucoup de demandes pour inclure Kiryu en guest dans un jeu de combat (il ne précise pas si c'est des demandes de fans ou de vrais demandes de développeurs) mais il ne semble pas enclin à accepter pour une raison toute bête : les jeux de baston ont (quasiment) toujours des persos féminins, et il n'aimerait pas voir Kiryu frapper des femmes.



Rappelons que Yakuza : Like a Dragon sortira donc demain chez nous, sur PC, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One.