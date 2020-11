Malgré le Covid, Pokémon Go se prépare à une année record avec 1 milliard de dollars en revenus

Conçu de base pour nous faire bouger les fesses seul ou avec sa petite communauté,aurait dû être l'un des jeux mobiles les plus affectés par la crise du Covid-19 mais il n'en est rien, et c'est même l'inverse : en multipliant les events comme jamais (il est devenu rare qu'on soit « hors event » dans ce jeu aujourd'hui) mais aussi par l'arrivée d'une fonction de raids à distance en plus de multiples aides, le jeu a réussi le pari de continuer à grimper en puissance.Selon Sensor Tower et par rapport aux données récupérées à la date arrêtée du 1er novembre, le titre devrait en 2020 dépasser le milliard de revenus, soit plus de 4 milliards de dollars depuis son lancement à l'été 2016.Et sa carrière est loin d'être terminée puisque le jeu n'a même pas encore abordé la 6e génération (sur huit, actuellement) et il reste encore de nombreux trous dans le Pokédex coté légendaires et fabuleux.