Après Star Wars Squadrons, le studio EA Motive planche déjà sur un nouveau jeu Star Wars Après Star Wars Squadrons, le studio EA Motive planche déjà sur un nouveau jeu Star Wars

Star Wars Squadrons n'étant pas destiné à accueillir la moindre forme de suivi, le studio Motive peut déjà plancher sur autre chose et c'est par le biais d'une offre d'emploi que Electronic Arts se montre on ne peut plus clair : les développeurs travaillent sur un nouveau jeu d'action dans l'univers Star Wars (PC et consoles New Gen), en plus d'une licence inédite.



Cela fait donc deux projets Star Wars en cours avec la suite de Jedi Fallen Order coté Respawn, preuve que l'éditeur a enfin trouvé son rythme non sans avoir bien patiné pendant un moment, même si le timing devient de plus en plus serré : le partenariat avec Disney s'achèvera dans trois ans, mais rien n'empêche une prolongation (ou tout simplement la perte d'exclusivité sur l'exploitation de la licence, tout en poursuivant néanmoins de nouveaux titres).