Tests

Là on peut parler d’une belle surprise. Alors oui, on essayait d’y croire en cerien qu’avec la présence aux commandes des anciens demais un beau CV n’a pas toujours fait un bon jeu (on peut citer des exemples par dizaines), encore moins quand on n’a plus le même budget qu’avec les anciens copains, et derrière les bonnes intentions, le studiocommençait surtout à faire part d’un peu trop d’ambition pour ne pas dire de prétention en nous parlant à l’avance des débuts d’une grande saga jusqu’à déjà teaser une potentielle suite. En gros mettre la charrue avant les bœufs comme on dit. Hé bien il faut croire qu’entre deset des, il y a parfois de belles choses pour équilibrer un peu la balance, et malgré des moyens plus limités,est suffisamment inventif dans sa proposition pour nous offrir effectivement le début d’une probable grande licence.Pourtant même au début, on n’y croyait pas. Techniquement comme on s’y attendait, ce n’est pasavec un rendu pouvant osciller entre le très sympa et la sensation d’un remaster à peine amélioré, un 60FPS qui mériterait d’être analysé par des spécialistes, mais heureusement très peu de bugs (de ce que j’ai vu de plus chiant, une map qui n’indiquait plus rien avant un reload, et une cinématique complètement hachée). Il y a aussi le fait que s’il y a bien un truc queloupe, c’est son introduction. Un début lent est nécessaire pour le début de ce type de franchise, mais quasiment trois heures de tuto maquillé à faire le larbin jusqu’à inclure les QTE les plus inutiles de l’histoire, c’était peut-être un peu trop mais il faut passer par-là pour saisir les enjeux scénaristiques et les deux principaux aspects qui le différencie de: ses choix et sa gestion du temps.Le temps déjà. Si vous n’avez pas suivi, dans les grandes lignes,vous offre en ligne rouge le besoin de sauver les membres de votre famille (prêts à servir en sacrifice à une caste de vampires) et vous avez pour cela 30 jours maximum (et 30 nuits). Pas de temps réel et vous pouvez heureusement vous balader sans voir les minutes défiler mais disons rapidement que chaque journée (et chaque nuit) est découpée en plusieurs petits segments et que chaque quête utilise un de ses segments, et parfois plusieurs, de rares pouvant carrément vous prendre une demi-journée. Ajoutez à cela qu’hormis les premières compétences dans chaque arbre, l’apprentissage de chacune bouffera également un segment. C’est clairement frustrant, encore plus quand on se dit qu’il est impossible d’y aller à l’aveugle pour mieux faire au prochain rush vu qu’il n’y a pas de New Game Plus, mais ça, c’est un simple ressenti durant disons le premier quart du jeu.Car plus on avance, plus on se rend compte quea parfaitement su gérer cette formule et s’il y a évidemment constamment des choix à faire, on est suffisamment large pour voir l’essentiel du jeu avec les compétences qu’il faut en un seul run. La frustration s’amenuise et on finit petit à petit par se dire que si on ne peut tout faire, c’est aussi pour les besoins narratifs d’une certaine urgence et qu’il n’y a pas qu’une route pour arriver à ses fins mais plusieurs, donc qu’il est tout à fait logique de ne pas pouvoir toutes les emprunter. Pour sauver votre famille, vous pouvez vous attarder sur les généraux du grand méchant pour l’affaiblir, forger une alliance avec des rebelles, tenter de débusquer les secrets cachés de ce monde pour gagner en puissance, mais inutile de tout faire, et encore plus dans la difficulté standard peut-être justement un peu trop facile (voir anecdote ci-dessous).Bien sûr, la formule ne plaira pas à tous mais elle reste néanmoins très efficace, rien que par le choix d’une unique map ni petite ni trop grande qui permet d’autant plus de condenser l’expérience. L’absence de NG+ ne devient plus si préjudiciable et on trouve une motivation à refaire le jeu d’une toute autre façon, du genre en incarnant un pur vampire qui va bouffer un maximum de mondes pour certes réduire ses possibilités tactiques mais augmenter drastiquement en puissance. Et sifait clairement jeu égal avec unau niveau de la qualité de ses quêtes (pas de fedex ici, uniquement de la narration), il le surpasse dans les choix qui peuvent drastiquement changer l’aventure d’une partie à l’autre. Le bénéfice d’une expérience plus courte, et qu’on aimerait maintenant retrouver dans les suites pour continuer de marquer cette différence.Même le système de combat a l’audace de se montrer plus intéressant que celui de. Ce n’est pas non plus la folie, et après tout ça reste du domaine du RPG, mais le coup des parades directionnelles fonctionnent très bien et gagnent progressivement en intérêt à mesure qu’on ajoute des buff de contres. Il faudra néanmoins faire avec une caméra assez bordélique pour rester poli, et le fait que plus vous voulez de possibilités en combat (que ce soit dans la magie humaine ou les pouvoirs vampiriques), plus il faudra de compétences, et donc de segments de temps à grappiller. C’est l’jeu si vous voulez éviter de faire l’intégralité du jeu uniquement avec votre set d’épées (y a rien d’autres que des épées) et vos griffes. Mais c’est tout autant possible car, c’est clairement le pilier ici, il n’y a jamais de mauvais choix, juste différentes façons de procéder.Pour vous faire comprendre à quel point la difficulté standard manque rapidement de challenge, le bro qui faisait sa propre expérience parallèlement à la mienne a vaincu le boss final alors qu’il lui restait 13 jours au compteur. Une mauvaise fin à l’arrivée certes, mais il vaut mieux passer au moins en mode difficile, rien que pour donner un peu d’intérêt à votre camionnette de potions.