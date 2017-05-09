À la suite de la diffusion en direct du Xbox Games Showcase d'aujourd'hui, Gears of War E-Day a annoncé la sortie d'une édition collector du jeu, comprenant une grande statue représentant Marcus et Dom.
Gears of War E-Day sortira le 6 octobre prochain, et sera accompagné d'une édition collector au prix conseillé de 299 Euros. Ce prix élevé vous permettra de bénéficier des avantages suivants :
- Statue-diorama de collection de 38 cm représentant Marcus Fenix et Dominic Santiago (fonctionne avec 3 piles AAA, non fournies)
- Réplique à l'échelle 1:1 des insignes COG de Carlos Santiago, en alliage de zinc et en laiton
- Photo tirée du jeu
- Lithographie
- Lettre de remerciement de The Coalition
- Boîtier SteelBook® personnalisé conçu par Luke Preece
- Emballage de collection
-Jeu de base Gears of War: E-Day (les clients Xbox recevront un disque physique, les clients Steam recevront un code numérique)
- L'édition collector comprend également la mise à niveau numérique vers l'édition premium de Gears of War: E-Day, qui inclut jusqu'à 5 jours d'accès anticipé, le pack d'armes signature de l'escouade Bravo, 1 000 Iron (monnaie premium du jeu) et cinq packs de personnalisation saisonniers, à commencer par le pack Emergence dès le lancement (les autres packs seront disponibles dès leur sortie).
Halo et Fable en collector aussi à 176,.. euros
tripy73 ben faut en prendre soin, la mienne de Halo Reach est toujours belle a regardé malgré que ce soit du plastique (quoi que pas sur^^)