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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/07/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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[UP] Gears Of War E-Day devoile son gros collector.
Gears Of War : E-Day






À la suite de la diffusion en direct du Xbox Games Showcase d'aujourd'hui, Gears of War E-Day a annoncé la sortie d'une édition collector du jeu, comprenant une grande statue représentant Marcus et Dom.

Gears of War E-Day sortira le 6 octobre prochain, et sera accompagné d'une édition collector au prix conseillé de 299 Euros. Ce prix élevé vous permettra de bénéficier des avantages suivants :




- Statue-diorama de collection de 38 cm représentant Marcus Fenix et Dominic Santiago (fonctionne avec 3 piles AAA, non fournies)
- Réplique à l'échelle 1:1 des insignes COG de Carlos Santiago, en alliage de zinc et en laiton
- Photo tirée du jeu
- Lithographie
- Lettre de remerciement de The Coalition
- Boîtier SteelBook® personnalisé conçu par Luke Preece
- Emballage de collection
-Jeu de base Gears of War: E-Day (les clients Xbox recevront un disque physique, les clients Steam recevront un code numérique)

- L'édition collector comprend également la mise à niveau numérique vers l'édition premium de Gears of War: E-Day, qui inclut jusqu'à 5 jours d'accès anticipé, le pack d'armes signature de l'escouade Bravo, 1 000 Iron (monnaie premium du jeu) et cinq packs de personnalisation saisonniers, à commencer par le pack Emergence dès le lancement (les autres packs seront disponibles dès leur sortie).


















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    torotoro59, walterwhite
    posted the 06/07/2026 at 08:33 PM by negan
    comments (16)
    judgedredd posted the 06/07/2026 at 08:39 PM
    299 + le transport de 20 euros, préco pour ma part.
    Halo et Fable en collector aussi à 176,.. euros
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:40 PM
    judgedredd Débit immédiat ?
    ouroboros4 posted the 06/07/2026 at 08:43 PM
    Le prix de voleur
    negan posted the 06/07/2026 at 08:43 PM
    walterwhite yep
    judgedredd posted the 06/07/2026 at 08:47 PM
    Oui
    judgedredd posted the 06/07/2026 at 08:48 PM
    Ouroboros4 l'analyste fan boy marketing de chez playstation, les extras tu prends combien pour la concurrence plus chez nintendo ou xbox?
    judgedredd posted the 06/07/2026 at 08:50 PM
    Ouroboros4 tu connais pas la nostalgie Gears l'époque 360, 300 euros ça va encore
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:56 PM
    judgedredd Le collector GEARS 3 était à 150€ il me semble, c’est vrai que 300€ ça pique mais comme tu dis, la nostalgie GEARS nous fait faire des folies.
    negan posted the 06/07/2026 at 08:57 PM
    walterwhite Apres faut partir du principe que pour celui qui avait prévu de prendre l'Edition premium ( 100 Euros ) c'est lissé dans le collector.
    nobleswan posted the 06/07/2026 at 08:59 PM
    Elle tabasse mais 300€ ça pique. J'ai trop d'achat en fin d'année niveau jeux et films mais pas impossible que la prenne
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 09:04 PM
    negan Yes pas faux
    darksly posted the 06/07/2026 at 09:09 PM
    negan pas de console collector à l’horizon ?
    negan posted the 06/07/2026 at 09:10 PM
    darksly Nop a mon avis on aura qu'une template
    darksly posted the 06/07/2026 at 09:25 PM
    negan dommage
    tripy73 posted the 06/07/2026 at 09:29 PM
    Si c'est pour avoir une figurine en vieux plastique dégueulasse comme celle sur 3, non ça ira.
    22 posted the 06/07/2026 at 09:36 PM
    putain la statue de dingue ça faisait longtemps j'en avais pas vu d'aussi belle en mode dynamique.

    tripy73 ben faut en prendre soin, la mienne de Halo Reach est toujours belle a regardé malgré que ce soit du plastique (quoi que pas sur^^)
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