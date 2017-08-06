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Konami
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name : Konami
official website : http://www.konami-europe.com
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/03/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Darwin’s Paradox / Lancement
Plateforme




Éditeur : Konami
Développeur : ZeDrimeTim
Genre : Action/Aventure/Plateforme
Dispionible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.

Dans l’immensité paisible de l’océan, Darwin, un jeune poulpe, explore les fonds marins... jusqu’à ce qu’un étrange rayon de lumière ne transperce les abysses et l’attire vers la surface. Chassé de son monde aquatique, il se réveille, complètement perdu, en plein milieu d’un gigantesque dépotoir, jouxté par une usine inquiétante.
Mais quelque chose cloche. Entre les machines menaçantes, d’étranges cuves de stockage et les créatures et personnages mystérieux et dangereux qui peuplent ce lieu, Darwin comprend qu’il est en danger. Pour regagner l’océan, Darwin va devoir se montrer plus malin, évoluer et révéler aux joueurs les mystères d’une conspiration qui dépasse tout ce que l’on pourrait imaginer... et qui pourrait bien sceller le destin de l’humanité !


Steam (Demo dispo) -La démo est disponible aussi sur consoles-
Quelques tests :
OpenCritic 77% IGNFrance 8/10 Jdg 8/10 Gamekult 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=qpcreDiiVhs
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    torotoro59, adamjensen
    posted the 04/03/2026 at 02:15 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    torotoro59 posted the 04/03/2026 at 03:41 PM
    shanks tu vas le tester ? Ou es-tu encore perdu dans le désert cramoisi
    La demo était très sympa.
    shanks posted the 04/03/2026 at 04:29 PM
    torotoro59
    Alors je ne le testerais pas pour diverses raisons MAIS je suis aussi bloqué dans ce désert de l'infini
    torotoro59 posted the 04/03/2026 at 04:49 PM
    shanks ahah
    grievous32 posted the 04/04/2026 at 12:50 PM
    C'est excellent comme jeu. Je le recommande vraiment et si vous voulez un commentaire plus complet, vous pouvez retrouver mon test sur xbox-gamer.net.

    Si vous avez aimé Inside ou ce genre de jeux, vous devriez trouver votre bonheur.
    mattewlogan posted the 04/04/2026 at 05:22 PM
    Le jeu vraiment super
    sasquatsch posted the 04/05/2026 at 10:36 PM
    La demo est fortement sympa...j'attends qu'il soit par contre a 15€
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