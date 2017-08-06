description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Dans l’immensité paisible de l’océan, Darwin, un jeune poulpe, explore les fonds marins... jusqu’à ce qu’un étrange rayon de lumière ne transperce les abysses et l’attire vers la surface. Chassé de son monde aquatique, il se réveille, complètement perdu, en plein milieu d’un gigantesque dépotoir, jouxté par une usine inquiétante.
Mais quelque chose cloche. Entre les machines menaçantes, d’étranges cuves de stockage et les créatures et personnages mystérieux et dangereux qui peuplent ce lieu, Darwin comprend qu’il est en danger. Pour regagner l’océan, Darwin va devoir se montrer plus malin, évoluer et révéler aux joueurs les mystères d’une conspiration qui dépasse tout ce que l’on pourrait imaginer... et qui pourrait bien sceller le destin de l’humanité !
La demo était très sympa.
Alors je ne le testerais pas pour diverses raisons MAIS je suis aussi bloqué dans ce désert de l'infini
Si vous avez aimé Inside ou ce genre de jeux, vous devriez trouver votre bonheur.