La sagane date pas de la dernière pluie, il faut quand même revenir plus de 30 ans en arrière pour voir sa naissance, ce qui ne l’empêche pas d’être quasiment méconnue du public occidental qui ont néanmoins l’occasion de se rattraper avec le ici nommé, se présentant comme une sorte de best-of en terme de gameplay, moins en terme de narration tant le minimum syndical est effectué. Des images fixes rigolotes pour agrémenter le scénario enfantin (avec sous-titres FR uniquement pendant les « cinématiques », mais pas in-game), mais aucun background notifié pour chacune des protagonistes. Pas de temps à perdre visiblement, il est vrai que nous sommes dans un shoot.La grande force du jeu viendra donc du nombre de personnages jouables, six plus un septième à débloquer, qui sont loin de n’être que de simples skins puisque chacun propose sa petite touche soit du coté de l’attaque principale, de celle en maintenant un bouton ou de la spéciale, aussi communément appelée dans le style « Bombe » bien que ce n’en soit pas toujours une. On a même droit à de vraies originalités, notamment Fine qui possède théoriquement un nombre de vies illimitées, ayant en fait constamment un chrono au-dessus de la tête qui remonte en choppant des cristaux. Cristaux qui serviront pour une partie des autres à modifier leurs attaques de base ou secondaires, quand d’autres se contenteront d’une version plus puissante de leur tir unique. Certains seront plus faciles à jouer que d’autres, notamment pour tout ce qui touche au scoring, un peu la base de ce genre de jeu si on souhaite véritablement en profiter sur la longueur.Car dans sa structure,est forcément très court, avec 30 à 40 minutes pour chaque « scénario » (très proche l’un de l’autre), où l’on retrouve les fondamentaux d’accessibilité : des continues illimitées, mais un score qui retombe à zéro (de même que vos pouvoirs) dès que vous en utilisez un. Le titre agrémente néanmoins un peu son contenu avec quelques surprises à débloquer dont un hommage à la version MegaDrive avec son gameplay façon, et il est dommage que nous n’ayons pas droit à un petit mode 2 joueurs pour la forme, ni à un bon vieux filtre pixels. La 3D est acceptable, mais disons simplement mignonne pour ne pas dire banale. Au moins, on ne constatera aucun ralentissement sur la version Switch prise entre nos mains, aussi bien en dock qu’en nomade.