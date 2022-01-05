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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/04/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Dead Or Alive 6: Last Round - Le planning DLC de septembre
Actualité


3 mois après le lancement de Dead or Alive 6: Last Round sur PS5/XS/Steam exclusivement en dématériel, Koei Tecmo continue le suivi DLC avec des costumes premium pour les combattantes et le mois de septembre ça sera également l'introduction de la nouvelle combattante Minato (la semaine prochaine).

Pour aujourd'hui on a le premier DLC de septembre et il est destiné pour les fans de Leifang. Un costume chic, mais qui ne passionnera pas tout le monde ... Pour rappel 4 couleurs au prix de 20 balles.




Kokoro et Hitomo auront un costume chacune à la fin de mois.
    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    gaeon
    posted the 09/04/2026 at 09:32 AM by masharu
    comments (11)
    loganwolverine posted the 09/04/2026 at 10:05 AM
    20 EUROS Koei tecmo ses rats incapables.
    Faut boycotter ce genre de merde
    medoo posted the 09/04/2026 at 10:10 AM
    Masharu "Un costume chic, mais qui ne passionnera pas tout le monde"


    Après, ils ne peuvent pas sortir que des costumes de Goonies hein...
    sonilka posted the 09/04/2026 at 10:18 AM
    Ils sont en roue libre depuis un moment avec DOA. Ca finira par tuer la licence leur délire.
    rogeraf posted the 09/04/2026 at 10:19 AM
    J'économise environ 500 euros pour Dead Or Alive 7 et ses DLC loganwolverine
    gasmok2 posted the 09/04/2026 at 10:21 AM
    Mais sans blague, si quelqu'un veut toute la totalité du jeu avec tous les DLC, le jeu il lui revient à combien ?
    tab posted the 09/04/2026 at 11:05 AM
    20 balles meme pas à poile! Remboursé!
    Sinon jolie costume ca change!
    masharu posted the 09/04/2026 at 11:09 AM
    medoo C'est justement le truc, sur DO6 les DLC ont été largement suggestif. Alors je peux comprendre proposer des costumes plus détaillé mais c'est le 10e DLC aucun pour les perso masculins et le jeu est exclusif demat. Je pense honetement que Team Ninja peut être artistiquement plus aggressif que ça
    noukous posted the 09/04/2026 at 11:22 AM
    En vrai des costumes habillés de temps en temps pourquoi pas D'autant plus que pour le coup, celui-là match bien avec la personnalité de lei je trouve et il est assez élégant.
    abookhouseboy posted the 09/04/2026 at 11:31 AM
    sonilka exactement, en plus les prix sont complètement délirants.
    fdestroyer posted the 09/04/2026 at 01:39 PM
    Et moi qui m'attendait avec Last Round à une version complète et définitive du titre, avec comme espérance une sortie boite...

    La déception est grande.
    kenjushi posted the 09/04/2026 at 03:25 PM
    fdestroyer : Ne t'inquiete pas, ils annonceront sur ps7 et Helix un DOA 6 Ultimate Round qui comprendra donc tout les DLC sortie après Last Round.

    Bon ensuite ils retomberont dans leurs travers habituel : de nouveaux DLC pour des nouvelles tenue à 10€ l'unité et de nouveaux perso à 30€ l'unité.
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