Actualité





3 mois après le lancement de Dead or Alive 6: Last Round sur PS5/XS/Steam exclusivement en dématériel, Koei Tecmo continue le suivi DLC avec des costumes premium pour les combattantes et le mois de septembre ça sera également l'introduction de la nouvelle combattante Minato (la semaine prochaine).Pour aujourd'hui on a le premier DLC de septembre et il est destiné pour les fans de Leifang. Un costume chic, mais qui ne passionnera pas tout le monde... Pour rappel 4 couleurs au prix de 20 balles.Kokoro et Hitomo auront un costume chacune à la fin de mois.