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Fortnite
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name : Fortnite
platform : PC
editor : Epic Games
developer : Epic Games
genre : FPS
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/16/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 386
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Fortnite - Epic Games assume enfin des tenues sexy
Actualité
Le temps où la physique des seins retirée sur une apparence après polémique semble révolue...



Déjà l'an dernier avec l'introduction des filles Kardashian dans Fortnite le jeu avait renoué avec le fan-service. Depuis, on a eu le retour de la physique des seins sur certains apparences et l'apparence "Dylan" une bimbo portant le bikini, des ajouts remarqués par certains et interprétés comme un besoin d'argent pour Epic Games, le momemtum de Fortnite connaissant un certain ralentissement. Parce qu'en effet et faut le rappeler, jusque là les personnages féminins connues pour leur sex-appeal comme Kitana de Mortal Kombat ou Cammy de Street Fighter ont été censurés pour apparaitre dans le battle royal.





Aujourd'hui on voit une tentative de singer MARVEL et notamment MARVEL Rivals avec l'ajout de maillots de bain avec le trio Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn. Et des maillots de bain suggestifs contrairement à toutes les apparences estivales qu'on a pu voir être ajouté au jeu.

Pour une fois que le matériel source est respecté... Ô grand dam des puritains "mais c'est un jeu pour les gosses" (bah ne foutez pas toutes ses IP matures et personnes réelles...). En tout cas pour les intéressés ces skins sont disponibles dès aujourd'hui.
Polygon - https://www.polygon.com/fortnite-hot-bat-summer-skins-dc-batman-harley-quinn-catwoman-poison-ivy/
    tags : epic game dc fortnite
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    abookhouseboy
    posted the 07/16/2026 at 02:15 PM by masharu
    comments (8)
    altendorf posted the 07/16/2026 at 02:29 PM
    Les enfants de Fortnite sont désormais des adolescents et les anciens adolescents sont des adultes donc forcément faut leur donner ce qu'ils veulent désormais
    abookhouseboy posted the 07/16/2026 at 02:31 PM
    Ce que cette saloperie d'idéologie wokiste nous a volé pendant 10 ans.
    aozora78 posted the 07/16/2026 at 02:48 PM
    J'ai quand même l'impression qu'on a passé la pire phase du wokisme dans le Jeu vidéo. A voir à l'avenir.

    Je me souviens quand même il y a 10 ans sur Overwatch, le scandale engendré par une simple pose pour Tracer...

    https://www.rockpapershotgun.com/overwatch-tracer-pose

    Maintenant, tu as quelques jeux qui commencent à dire "balec" notamment Marvel Rivals entre autres, qui reste une marque Américaine.

    Je mets les jeux Chinois et Coréen hors catégories, eux ils balancent des culs et boobs à tout va de manière ridicule et insipide je trouve perso, aucune créativité.

    Là dans fortnite c'est loin d'être de "la créativité" vu la gueule des tenues mais c'est quand même un pas en avant dans le sens ou ils n'ont pas peur de montrer de la peau quoi.

    En tous cas je trouve la cinématique animée en 2D très cool!
    masharu posted the 07/16/2026 at 02:48 PM
    Je ne l'ai pas ajouté à l'article parce que je n'ai pas pu vérifier, mais apparemment les tenues de Poison Ivy et d'Harley ne peuvent pas être utilisé partout dans Fortnite, elles sont automatiquement remplacées par les apparences d'origines si utilisées dans les modes "tout public".
    kikoo31 posted the 07/16/2026 at 02:57 PM
    cachez moi ces décolletés et ses formes

    au secours des superbes courbes arrrghh !!
    stampead posted the 07/16/2026 at 03:04 PM
    Un argument pour tester ce jeu
    gaeon posted the 07/16/2026 at 03:14 PM
    masharu Ouais ça pourrait être un plan de mettre un filtre pour les gosses ou filtre "casual" en fait, pour que les gosses et ceux que ça incommode ne voient pas.
    tokito posted the 07/16/2026 at 03:46 PM
    Logique, le wokisme ne fait pas vendre.

    Les gens préfèrent rêver en jouant aux jeu vidéos, il suffit de voir l'évolution d'Overwatch face au succès de Marvel Rivals.
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