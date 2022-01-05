Actualité







Le temps où la physique des seins retirée sur une apparence après polémique semble révolue...Déjà l'an dernier avec l'introduction des filles Kardashian dans Fortnite le jeu avait renoué avec le fan-service. Depuis, on a eu le retour de la physique des seins sur certains apparences et l'apparence "Dylan" une bimbo portant le bikini, des ajouts remarqués par certains et interprétés comme un besoin d'argent pour Epic Games, le momemtum de Fortnite connaissant un certain ralentissement. Parce qu'en effet et faut le rappeler, jusque là les personnages féminins connues pour leur sex-appeal comme Kitana de Mortal Kombat ou Cammy de Street Fighter ont été censurés pour apparaitre dans le battle royal.Aujourd'hui on voit une tentative de singer MARVEL et notamment MARVEL Rivals avec l'ajout de maillots de bain avec le trio Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn. Et des maillots de bain suggestifs contrairement à toutes les apparences estivales qu'on a pu voir être ajouté au jeu.Pour une fois que le matériel source est respecté... Ô grand dam des puritains "mais c'est un jeu pour les gosses" (bah ne foutez pas toutes ses IP matures et personnes réelles...). En tout cas pour les intéressés ces skins sont disponibles dès aujourd'hui.