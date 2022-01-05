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Marvel Rivals
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name : Marvel Rivals
platform : Playstation 5
editor : NetEase
developer : NetEase
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/25/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 371
visites since opening : 801252
subscribers : 4
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Marvel Rivals repasse en mode estival
Actualité


Marvel Rivals accueillera et a déjà accueilli dans la boutique du jeu de nouveaux ensembles Swimsuit Special pour les héroïnes (et pour les les héros ). La première vague d'ajouts c'était la semaine dernière avec des maillots et bikinis pour Emma Frost et Dagger (pour cette dernière qui est disponible gratuitement en accomplissant des quêtes).



Demain ce sera autour de Black Widow d'obtenir son maillot de bain en jeu, et la semaine prochaine ça sera l'entrée en scène pour Lady Loki et White Fox.

    tags : marvel netease marvel rivals
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    posted the 06/25/2026 at 04:45 PM by masharu
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