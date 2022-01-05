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Marvel Rivals accueillera et a déjà accueilli dans la boutique du jeu de nouveaux ensembles Swimsuit Special pour les héroïnes (et pour les les héros). La première vague d'ajouts c'était la semaine dernière avec des maillots et bikinis pour Emma Frost et Dagger (pour cette dernière qui est disponible gratuitement en accomplissant des quêtes).Demain ce sera autour de Black Widow d'obtenir son maillot de bain en jeu, et la semaine prochaine ça sera l'entrée en scène pour Lady Loki et White Fox.