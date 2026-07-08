Tests

Plutôt fan de la HD-2D, je précise car ce n’est pas le cas de tous, et encore plus des action-RPG bien à l’ancienne,ne pouvait que susciter une véritable petite impatience personnelle, le genre de parfait petit jeu pour chill en début d’été (avant de savoir que la chaleur me donnerait envie de tout sauf jouer). Oui car avec leactuel, je savais à l’avance que ça n’allait pas être l’apologie du challenge et j’ai visé juste tant l’aventure est une promenade sans trop d’accro et que de toute façon, pour des soucis de modernité et d’ultra accessibilité, ce jeu a l’étrange idée de nous permettre de ressusciter moyennant quelques piécettes dont on ne manque que rarement. Comment s’étonner après que les mecs font partie des rares à ne jamais avoir osé aborder sérieusement le genre Soulsborne.En tout cas les premières heures apportent ce qu’il faut de satisfaction. On sent qu’on ne tient pas non plus un chef d’œuvre devant un scénario qui tient surtout du prétexte, et des combats pêchus mais peut-être un peu trop standard même aujourd’hui, n’ayant jamais l’audace de s’approcher de la folle nervosité d’unpour plutôt zieuter vers duou tout simplement du, surtout ce dernier en fait vu l’absence de compteur d’xp et certaines mécaniques comme des équivalents de quart de cœurs à trouver un peu partout. On gagne heureusement en possibilité au fil du temps grâce au soutien et à la présence façon oreillette Bluetooth d’une princesse incroyablement bavarde (on peut limiter son temps de parole dans les options), quelques armes dont on restreindra très vite le choix en se rendant compte que certaines sont pourries et d’autres ultra cheatées (surtout l’arc) et un système de runes à obtention aléatoire qui n’est pas sans rappeler des mécaniques gacha qui n’ont normalement rien à foutre là.Si le jeu n’est encore une fois pas bien difficile, on apprécie de suite son système de « combo » qui plus concrètement augmente le taux de loot de cristaux (justement à utiliser pour les runes) en tuant des ennemis sans se faire toucher, et contrairement à beaucoup d’autres, sans chrono au-dessus de la tête : tant que vous ne vous faîtes pas toucher, le compteur ne baisse pas, et malgré le peu de challenge, on prend plaisir à ne pas faire n’importe quoi pour ne pas briser son bonus. Hormis cela, l’exploration fonctionne dans les grandes lignes avec des secrets à débusquer (souvent après avoir obtenu la bonne compétences), plein de grottes/donjons à la progression assez cahier des charges, des sanctuaires à défis sans avoir besoin de dire où a été piqué l’idée, et une bonne pelletée de quêtes annexes assez simples dans le fond mais certaines proposant un peu de narration, surtout obligatoires pour une partie afin de débloquer la véritable fin et un regain d’intérêt pour le scénario.En bref, rien ne ressemble à une révolution mais disons au petit jeu sympa et tranquille, si un défaut ne venait pas impacter l’expérience et la note finale : le foutu recyclage. Alors on ne sait pas si le chantier a manqué de temps, de budget, ou si les bases viennent d’un jeu mobile (d’où le gacha ?), secteur où la répétitive est de coutume, mais sur PC/consoles, comment valider en 2026 un jeu qui va nous proposer de parcourir QUATRE FOIS LA MÊME MAP (à quelques petites différences) en exploitant le prétexte du voyage dans le temps. Donc 4 époques , mais au même endroit, là où dans les années 90, un certainnous laissait aussi explorer différents âges mais avec de la vraie variété. C’est fainéant et le bestiaire qui se renouvelle ne compense pas une lassitude pesante, à moins d’y jouer par petites doses comme on dit souvent mais même avec cela, à notre époque, avec une offre tellement pléthorique que la liste de nos attentes fait la même taille que notre back-catalogue, le temps tout sauf infini poussera à aller voir ailleurs.