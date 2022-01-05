Jeux

Grand Theft Auto III (2001)

Misty







Grand Theft Auto: Vice City (2002)

"Les Jumelles"







Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

"The GTA San Andreas Cover Girl" (supposée être Rochell'les)







Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005)

Maria Latore







Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006)

Mystique







Grand Theft Auto IV (2008 )

Lola Del Rio







Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City (2009)

Joni







Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009)

Ling Shan







Grand Theft Auto V (2013)

"The GTAV Cover Girl"







Grand Theft Online - The Diamond Casino & Resort (2019)

???







Si quelqu'un a l'artwork en grand format de cette cover girl, je suis preneur .





Grand Theft Auto VI (2026)

"The GTAVI Cover Girl"



Si quelqu'un a l'artwork en grand format de cette cover girl, je suis preneur

Avec cette semaine la présentation de l'illustration officielle de GTAVI suivant le modèle créé depuis GTAIII, on appelle la "cover girl" la femme attrayante présente sur l'illustration ou autrement dit l'atout charme du jeu. Apparaissant ou non en jeu, généralement elles jouent le rôle de prostituées.Revoyons ensemble les différentes cover girls de la série :