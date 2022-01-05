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Avec cette semaine la présentation de l'illustration officielle de GTAVI suivant le modèle créé depuis GTAIII, on appelle la "cover girl" la femme attrayante présente sur l'illustration ou autrement dit l'atout charme du jeu
. Apparaissant ou non en jeu, généralement elles jouent le rôle de prostituées.
Revoyons ensemble les différentes cover girls de la série :
posted the 06/19/2026 at 10:55 PM by masharu
Sinon celle de San Andreas est ma préférée un petit côté bimbo assumé.
Jamais essayé GTA Online
Gemini est to ami : http://www.gamekyo.com/images_1/32c904209a5c0c05fb2fd136c4362c4920260620092058.png