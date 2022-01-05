profile
Grand Theft Auto VI
1
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : Xbox Series X
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
11
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/19/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 366
visites since opening : 793377
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Les Cover Girls de Grand Theft Auto
Jeux
Avec cette semaine la présentation de l'illustration officielle de GTAVI suivant le modèle créé depuis GTAIII, on appelle la "cover girl" la femme attrayante présente sur l'illustration ou autrement dit l'atout charme du jeu . Apparaissant ou non en jeu, généralement elles jouent le rôle de prostituées.

Revoyons ensemble les différentes cover girls de la série :


Grand Theft Auto III (2001)
Misty



Grand Theft Auto: Vice City (2002)
"Les Jumelles"



Grand Theft Auto: San Andreas (2004)
"The GTA San Andreas Cover Girl" (supposée être Rochell'les)



Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005)
Maria Latore



Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006)
Mystique



Grand Theft Auto IV (2008 )
Lola Del Rio



Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City (2009)
Joni



Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009)
Ling Shan



Grand Theft Auto V (2013)
"The GTAV Cover Girl"



Grand Theft Online - The Diamond Casino & Resort (2019)
???



Si quelqu'un a l'artwork en grand format de cette cover girl, je suis preneur .


Grand Theft Auto VI (2026)
"The GTAVI Cover Girl"

    tags : gta grand theft auto rockstar games
    2
    Likes
    Who likes this ?
    solarr, spontexes
    posted the 06/19/2026 at 10:55 PM by masharu
    comments (10)
    kujotaro posted the 06/19/2026 at 11:03 PM
    Celle de GTA VI envoie bien !!

    Sinon celle de San Andreas est ma préférée un petit côté bimbo assumé.
    aozora78 posted the 06/19/2026 at 11:25 PM
    Ma préférée celle de GTA6 !
    suzukube posted the 06/20/2026 at 12:24 AM
    ILS SONT TOUT LE TEMPS INCROYABLES TES ARTICLES TU DEVRAIS AVOIR UN SITE A TOI TOUT SEUL
    altendorf posted the 06/20/2026 at 01:24 AM
    J'ai quand même vu des bouffons dire que la jaquette était woke
    22 posted the 06/20/2026 at 02:04 AM
    la brune de Vice City (2002) forever, elle me rappelle mon ex

    Jamais essayé GTA Online
    sonilka posted the 06/20/2026 at 06:22 AM
    Vice City toujours inégalable. Et cette ambiance. Celle du VI est magnifiquement réussie aussi.
    mrvince posted the 06/20/2026 at 06:45 AM
    GTA 3 - Vice City - San Andreas... Ce triplé quand même. Les émotions. Ma hype a disparu avec les années. Je prendrais sans doute le 6 quand même mais je suis a des années lumières de mon excitation de l'époque.
    kikoo31 posted the 06/20/2026 at 07:26 AM
    suzukube
    sardinecannibale posted the 06/20/2026 at 08:22 AM
    Joni et GTA 6 malgré son tatouage.
    gamerdome posted the 06/20/2026 at 09:21 AM
    masharu "Si quelqu'un a l'artwork en grand format de cette cover girl, je suis preneur"

    Gemini est to ami : http://www.gamekyo.com/images_1/32c904209a5c0c05fb2fd136c4362c4920260620092058.png
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo