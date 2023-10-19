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Actu anime / manga et bien plus !
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http://www.gamekyo.com/group/mangacity
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yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
06/16/2026
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
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burningcrimson
posted the 06/16/2026 at 04:23 PM by
yanssou
comments (
10
)
thelastone
posted
the 06/16/2026 at 04:35 PM
Mouais , ça gâche tout le manga
mrvince
posted
the 06/16/2026 at 04:35 PM
thelastone
En quoi ?
fritesmayo76
posted
the 06/16/2026 at 04:38 PM
On en verra pas la fin de notre vivant.
thelastone
posted
the 06/16/2026 at 04:41 PM
Mrvince
Tout le thème du manga sur le combat contre la causalité, la mortalité contre le divin, vaincre la mort etc ..
En donnant le statut d'être astral a guts tu lui donne le même statut que l'être opposé a lui Griffith.
Je suppose que le but c'est donner a guts les armes pour battre son rival..bof
5120x2880
posted
the 06/16/2026 at 04:53 PM
thelastone
C'est de la merde mais c'est sûrement ce que Miura aurait fait
thelastone
posted
the 06/16/2026 at 05:15 PM
5120x2880
Oui je dis pas le contraire mais dommage
mrvince
posted
the 06/16/2026 at 05:16 PM
thelastone
De l'autre côté ça explique aussi pourquoi Guts ne meurt jamais et défonce n'importe qui
en y pensant ça a quand même peu de sens. Ca en donne. Car bon, qu'il défonce tous le monde juste grâce à sa rage, par vengeance, haine ect... C'est un peu gros. Tu peux voir le verre a moitié plein de ce côté la...
mrvince
posted
the 06/16/2026 at 05:22 PM
fritesmayo76
Pas dit. L'équipe met beaucoup de temps a sortir les chapitres mais on arrive quand même vers l'arc final la je pense. Guts va se "réveiller" et marcher vers Griffith pour le combat final ? Ca peut prendre du temps mais bon... a voir.
patrickleclairvoyant
posted
the 06/16/2026 at 06:35 PM
Enfin!
Dans deux semaine le collector du 43
thelastone
posted
the 06/16/2026 at 06:46 PM
Mrvince
En fait ce manga n'a jamais été pour moi une quête de vengeance classique, la beauté de l'histoire c'est la résilience de guts face à toutes les merdes qui lui tombes dessus et le lecteur attend juste de voir jusqu'où il peut aller dans sa condition humaine.
Pour le côté surhumain ça s'explique aussi par son armure.
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En donnant le statut d'être astral a guts tu lui donne le même statut que l'être opposé a lui Griffith.
Je suppose que le but c'est donner a guts les armes pour battre son rival..bof
Dans deux semaine le collector du 43
Pour le côté surhumain ça s'explique aussi par son armure.