description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Editeur : Playtonic Freiends
Développeur : Playtonic Games
Genre : Course
Prévu sur PC/Consoles
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.
Un mélange inédit de maîtrise, de rivalité et de vengeance dans lequel votre talent sera mis à l'épreuve. Faites la course en solo, affrontez des adversaires en ligne ou créez vos propres courses personnalisées et défiez vos proches.
Bon, pas hype ici