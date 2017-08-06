Editeur : Playtonic Freiends

Développeur : Playtonic Games

Genre : Course

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.

Un mélange inédit de maîtrise, de rivalité et de vengeance dans lequel votre talent sera mis à l'épreuve. Faites la course en solo, affrontez des adversaires en ligne ou créez vos propres courses personnalisées et défiez vos proches.