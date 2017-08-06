Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 06/06/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Super Yooka-Laylee Kart / Trailer
Course




Editeur : Playtonic Freiends
Développeur : Playtonic Games
Genre : Course
Prévu sur PC/Consoles
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.

Un mélange inédit de maîtrise, de rivalité et de vengeance dans lequel votre talent sera mis à l'épreuve. Faites la course en solo, affrontez des adversaires en ligne ou créez vos propres courses personnalisées et défiez vos proches.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=CslH_nwqIxo
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    gareauxloups
    posted the 06/06/2026 at 12:15 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    jofe posted the 06/06/2026 at 12:25 AM
    Décidément les Mario Kart-like c'est pas ça en ce moment.
    jeanouillz posted the 06/06/2026 at 01:17 AM
    Les gens s'attendaient a un Diddy Kong Racing, ils vont avoir un Mario Kart Super Circuit
    Bon, pas hype ici
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