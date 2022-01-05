Actualité

Xion party time !

Stellar Blade fête officiellement ses deux ans !



Un immense merci à tous nos fans pour leur incroyable soutien et leur affection. Nous n'en serions pas là sans vous. Difficile de croire que deux ans se sont déjà écoulés. Nous avons prévu des projets passionnants pour l'avenir de Stellar Blade, et nous avons hâte de les partager avec vous tous !

Nouvel artwork officiel présentant l'héroïne EVE et les personnages féminins du jeu, célébrant les 2 ans du jeu.Initialement connu sous le nom de Project EVE, Stellar Blade est officiellement sortie le 26 avril 2024 sur PS5, l'année suivante sur Steam. C'est le troisième jeu de Shift Up après Destiny Child et NIKKE, et leur premier jeu sur console. Un nouvel opus est actuellement développement et ne sera présenté que lors que tout sera prêt (donc pas avant 2027 je pense).Une collaboration entre PUBG et Stellar Blade est actuellement en cours pour tenter d'obtenir EVE dans le fameux battle royal de Krafton (et je peux vous dire que leur système c'est de la merde haha...). Sans compter le jeu de carte Stellar Blade à venir dès juin prochain en Corée via la série TCG Nivel Arena, c'est la 2e collaboration après celle sur NIKKE et on espère voir EVE dans d'autres collaborations (je mise une pièce sur le prochain Dead or Alive 7...).