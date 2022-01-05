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Stellar Blade
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name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 317
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Shift Up fête les 2 ans de Stellar Blade avec une nouvelle illustration
Actualité


Xion party time !
Stellar Blade fête officiellement ses deux ans !

Un immense merci à tous nos fans pour leur incroyable soutien et leur affection. Nous n'en serions pas là sans vous. Difficile de croire que deux ans se sont déjà écoulés. Nous avons prévu des projets passionnants pour l'avenir de Stellar Blade, et nous avons hâte de les partager avec vous tous !


Nouvel artwork officiel présentant l'héroïne EVE et les personnages féminins du jeu, célébrant les 2 ans du jeu.

Initialement connu sous le nom de Project EVE, Stellar Blade est officiellement sortie le 26 avril 2024 sur PS5, l'année suivante sur Steam. C'est le troisième jeu de Shift Up après Destiny Child et NIKKE, et leur premier jeu sur console. Un nouvel opus est actuellement développement et ne sera présenté que lors que tout sera prêt (donc pas avant 2027 je pense).

Une collaboration entre PUBG et Stellar Blade est actuellement en cours pour tenter d'obtenir EVE dans le fameux battle royal de Krafton (et je peux vous dire que leur système c'est de la merde haha...). Sans compter le jeu de carte Stellar Blade à venir dès juin prochain en Corée via la série TCG Nivel Arena, c'est la 2e collaboration après celle sur NIKKE et on espère voir EVE dans d'autres collaborations (je mise une pièce sur le prochain Dead or Alive 7...).
ex-Twitter - https://x.com/StellarBlade/status/2048205432511246765
    tags : ps5 shift up stellar blade
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    burningcrimson
    posted the 04/26/2026 at 09:35 AM by masharu
    comments (1)
    altendorf posted the 04/26/2026 at 10:18 AM
    EVE :3
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