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extrêmement de précaution

à prendre avec de grosses pincettes

Street Fighter est une série qui a déjà connue plusieurs cross-over et collaborations avec d'autres IP de Capcom et d'autres éditeurs y compris hors JV. Mais le moment qu'on attend tous est-il enfin arrivé ? Le choix le plus évident qui soit comme personnage issu d'une série de jeu de rôle populaire ?Je parle évidemment de Tifa Lockhart, héroïne du jeu Final Fantasy VII et une des fan-favorite de la série. Alors que Square Enix a préféré, pour des raisons marketing, mettre Noctis puis Clive, des épéistes de surcroit, dans les jeux TEKKEN pour Bandai Namco, Tifa qui est connue pour pratiquer les art martiaux est pourtant le choix logique et je militais déjà pour la voir dans la série Street Fighter qui est le jeu-roi du genre jeu de combat.Alors évidemment aveccar certains rappellent que Capcom peut avoir diffusé en interne de fausses informations, mais le roster du DLC Saison 4 de Street Fighter 6 serait ainsi composé de Vega, Gouken, Mike Haggar (de Final Fight) and donc Tifa Lockhart.D'un point de vu marketing, avec une possible présentation cet été de la Part 3 de la série remake Final Fantasy VII, Tifa ferait entièrement sens comme candidate. Aussi et si je m'abuse, à noter que c'est la première fois qu'elle est vivement mentionnée dans une rumeur de DLC Street Fighter, rumeur relayée par les sites web spécialisés dans l'actualité des jeux de combat et event esports. Le leaker est RnK_Lucius, celui qui a révélé les informations sur les saisons 2 et 3 du jeu.D'habitude je prends les rumeurs pour ce qu'elles sont, mais là je cope sévère tellement j'en ai envie depuis longtemps. Je n'ai pas encore SF6 mais ça sera clairement un argument de vente (j'avais pris le DLC de Super Smash Bros Ultimate juste pour Pyra et Mythra haha).