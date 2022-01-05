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Street Fighter 6
7
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name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
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Waifukyo
10
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/22/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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[Rumeur] DLC Street Fighter 6 - L'héroïne qu'on attend tous serait enfin là ?
Actualité


Street Fighter est une série qui a déjà connue plusieurs cross-over et collaborations avec d'autres IP de Capcom et d'autres éditeurs y compris hors JV. Mais le moment qu'on attend tous est-il enfin arrivé ? Le choix le plus évident qui soit comme personnage issu d'une série de jeu de rôle populaire ?



Je parle évidemment de Tifa Lockhart, héroïne du jeu Final Fantasy VII et une des fan-favorite de la série. Alors que Square Enix a préféré, pour des raisons marketing, mettre Noctis puis Clive, des épéistes de surcroit, dans les jeux TEKKEN pour Bandai Namco, Tifa qui est connue pour pratiquer les art martiaux est pourtant le choix logique et je militais déjà pour la voir dans la série Street Fighter qui est le jeu-roi du genre jeu de combat.

Alors évidemment avec extrêmement de précaution, à prendre avec de grosses pincettes car certains rappellent que Capcom peut avoir diffusé en interne de fausses informations, mais le roster du DLC Saison 4 de Street Fighter 6 serait ainsi composé de Vega, Gouken, Mike Haggar (de Final Fight) and donc Tifa Lockhart.

D'un point de vu marketing, avec une possible présentation cet été de la Part 3 de la série remake Final Fantasy VII, Tifa ferait entièrement sens comme candidate. Aussi et si je m'abuse, à noter que c'est la première fois qu'elle est vivement mentionnée dans une rumeur de DLC Street Fighter, rumeur relayée par les sites web spécialisés dans l'actualité des jeux de combat et event esports. Le leaker est RnK_Lucius, celui qui a révélé les informations sur les saisons 2 et 3 du jeu.

D'habitude je prends les rumeurs pour ce qu'elles sont, mais là je cope sévère tellement j'en ai envie depuis longtemps . Je n'ai pas encore SF6 mais ça sera clairement un argument de vente (j'avais pris le DLC de Super Smash Bros Ultimate juste pour Pyra et Mythra haha).
EventHubs - https://eventhubs.com/news/2026/apr/21/street-fighter-season-4-leak/
    tags : capcom street fighter 6 sf6
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    idd, aozora78, grospich
    posted the 04/22/2026 at 08:41 AM by masharu
    comments (9)
    yurius posted the 04/22/2026 at 08:49 AM
    Ça aurait été mieux qu'elle soit dans Tekken
    fan2jeux posted the 04/22/2026 at 08:58 AM
    Oui, l ambiance ff7 colle mieux avec tekken que street, mais tant pis pour eux
    captainjuu posted the 04/22/2026 at 09:03 AM
    Tekken 8 aura laissé passé un train de la taille d'un TGV...
    5120x2880 posted the 04/22/2026 at 09:07 AM
    Elle sera dans le 3.3 non-officiel qui va sortir, c'est sur
    aozora78 posted the 04/22/2026 at 09:39 AM
    Saison de fou si c'est le cas
    newtechnix posted the 04/22/2026 at 09:46 AM
    bordel j'ai cru que c'était Mimi Mathy

    yurius ha non je trouve justement qu'elle va mieu dans SF (bon après c'est subjectif)
    grospich posted the 04/22/2026 at 10:06 AM
    Tekken Fans : On veut Tifa.
    Tekken Dev : Voilà Noctis et Clive !
    Tekken Fans : ...

    SF Dev : Tifa jouable pour la première fois dans un VS, et c'est dans notre jeu !
    SF fans : Rien à branler, on veut Makoto et Sakura...
    akiru posted the 04/22/2026 at 10:21 AM
    grospich hahaha tellement bien résumé
    fan2jeux posted the 04/22/2026 at 10:49 AM
    grospich
    Makoto, j aimerais bien la revoir
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