BetaTesteur 8,5/10

Gameblog 8/10

Numerama 8/10

Mouse: P.I. For Hire est un boomer shooter qui repose entièrement sur son identité visuelle et son rythme nerveux, porté par une direction artistique exceptionnelle, un Troy Baker omniprésent qui incarne Jack Pepper en maître, un gameplay solide et une ambiance sonore parfaitement alignée avec son univers rappelant les années 30 et le gangstérisme des États-Unis d’antan et ce, même si son système d’enquête manque clairement de profondeur.Ce n’est pas un jeu parfait, loin de là, mais, pour un indépendant développé par un studio polonais d’environ 25 employés, c’est un jeu qui assume complètement ce qu’il est, sans chercher à rentrer dans un moule et dans un marché où beaucoup de titres finissent par se ressembler. Si vous aimez les jeux de tir et les côtés narratifs bien ancrés, Mouse: P.I. For Hire risque d’être sur votre Wishlist et mérite d’être joué!Outre sa délicieuse patte artistique mêlant avec brio les inspirations du côté de Cuphead, des premiers cartoons de Mickey et des films noirs des années 30, Mouse PI For Hire est par essence un boomer shooter classique, mais très efficace et plaisant à parcourir. Même si son côté « détective » est globalement anecdotique, on a globalement beaucoup apprécié suivre cette aventure frénétique dans la peau de Troy Baker… Jack Pepper, malgré un dernier tronçon un peu pénible qui laisse un arrière-goût de fromage qui manque un peu d’affinage. Rendez-vous sur le DLC à venir plus tard pour vraiment boucler l’enquête en beauté ?Une esthétique léchée, un rendu noir et blanc incroyable, une narration captivante, des animations d’une richesse ébouriffante, des personnages attachants, des références en veux-tu en voilà… C’est peu dire que Mouse: P.I. For Hire empile les qualités. Le FPS de Fumi Games est terriblement original dans la forme, avec un brillant hommage aux dessins animés des années 30. Le plaisir cartoon est là. Mouse: P.I. For Hire frôle la réussite totale en raison de quelques soucis techniques pardonnables mais, surtout, à cause d’un gameplay trop vite répétitif. Il regarde un peu trop dans le passé des vieux jeux de tir pour offrir des sensations à la hauteur de son habillage sensationnel.