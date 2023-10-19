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The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
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name : The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
platform : PC
editor : Falcom
developer : Falcom
genre : RPG
other versions : Playstation 5 - Switch
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 04/12/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Trails in the Sky 2nd Chapter : nouveau trailer de gameplay
JV




Un autre trailer de gameplay pour Trails in the Sky 2nd Chapter qui présente cette fois-ci certaines attaques des personnages. En plus de la nouvelle commande « Brave Rush » qui facilitera les attaques en chaîne, le titre proposera quelques nouvelles activités comme la pêche, la cuisine et le poker.

Par ailleurs, il sera possible de transférer sa sauvegarde du jeu précédent pour débloquer divers bonus.

Attendu pour cet automne sur Ps5, Switch 1/ 2 et Pc, les précommandes ont déjà débuté pour une sortie en physique prévue le 31 octobre.

https://www.youtube.com/watch?v=LGyeBfg2xGA
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    angelsduck, kisukesan
    posted the 04/12/2026 at 10:18 AM by yanssou
    comments (1)
    51love posted the 04/12/2026 at 10:27 AM
    Ça donne envie sympa les animations !
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