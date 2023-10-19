Un autre trailer de gameplay pour Trails in the Sky 2nd Chapter qui présente cette fois-ci certaines attaques des personnages. En plus de la nouvelle commande « Brave Rush » qui facilitera les attaques en chaîne, le titre proposera quelques nouvelles activités comme la pêche, la cuisine et le poker.
Par ailleurs, il sera possible de transférer sa sauvegarde du jeu précédent pour débloquer divers bonus.
Attendu pour cet automne sur Ps5, Switch 1/ 2 et Pc, les précommandes ont déjà débuté pour une sortie en physique prévue le 31 octobre.