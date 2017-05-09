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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 03/30/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears Of War : E-Day aura son doublage français
Gears Of War : E-Day




C'est désormais officiel depuis quelques heures, Gears Of War E-Day aura son propre direct après le Xbox Showcase du 7 Juin 2026.

Pour l'occasion Xbox en profite pour nous dire que le jeu prendra 22 langues en charge, et 11 langues seront comprise pour le doublage audio avec la confirmation de la langue française. Le jeu prendra donc en charge l'anglais, l'italien, l'allemand, l'Espagnol, le japonais, le coréen, le portugais brésilien, le chinois , l'espagnol d'Amérique latine, le chinois traditionnel et le Français .

Une confirmation qui rassure au vu de l'absence de doublage audio FR sur la quasi intégralité du catalogue Xbox depuis quelques temps.





Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .
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    torotoro59, junaldinho, skuldleif, adamjensen
    posted the 03/30/2026 at 05:25 PM by negan
    comments (11)
    ravyxxs posted the 03/30/2026 at 05:34 PM
    Ce jeu va être IN-CRO-YA-BLE !!! Je voulais la suite du 5 mais avec du recul, flemme de l'équipe des jeunes qui prennent la relève...
    jf17 posted the 03/30/2026 at 05:35 PM
    Comme tout les gear non ?
    skuldleif posted the 03/30/2026 at 05:38 PM
    jf17 yavait une histoire autour des contrats de doublage et de l'IA , les doubleurs ou les boites de doublages refusaient de signer avec MS a cause de ca , soit quelque chose a bouger soit les contrats sont antérieurs ou alors autre chose auquel je pense pas
    negan posted the 03/30/2026 at 05:39 PM
    jf17 Tout les FH aussi mais le prochain n'aura pas la VF xD
    ootaniisensei posted the 03/30/2026 at 05:58 PM
    Y'a pas un des doubleur qui est décédé ? ou je confond peut-être avec une autre licence
    olex posted the 03/30/2026 at 05:59 PM
    Curieux de voir/d'entendre le résultat sur la version "française" des remplaçants de José Luccioni (pour Marcus) et de Thierry Mercier (pour Dom), tous deux décédés entre temps. Après, ça peut être très bien une version belge ou québecoise, ou enregistrée sur un autre territoire, comme cela se faisait beaucoup dans les années 1990/2000.
    negan posted the 03/30/2026 at 06:00 PM
    ootaniisensei Oui le doubleur de Marcus
    mattewlogan posted the 03/30/2026 at 06:11 PM
    Ouah enfin Microsoft qui refait un doublage
    J’espère qu’il en sera de même pour fable
    grievous32 posted the 03/30/2026 at 06:42 PM
    Negan Marcus ET Dom ont perdu leur VF.

    Je suis curieux du coup. Qu'est-ce qu'il en est de l'assurance demandée par les comédiens sur le contrat ? Ce qui posait problème sur divers jeux apparemment, dont Forza Horizon 6.

    Et idem... Les comédiens sur Marcus et Dom sont tous les deux décédés... Je verrais bien Jérémie Covillault sur Marcus (VF de Negan, Dr Strange, Venom, Bane, Smaug etc.) et Serge Biavan sur Dom (Drax, les soldats clones dans The Clone Wars...)
    roivas posted the 03/30/2026 at 06:48 PM
    Du moment qu'on me laisse le choix d'y jouer avec la vo sans devoir trafiquer les fichiers du jeu (ou passer la console en anglais >.>)
    olex posted the 03/30/2026 at 06:49 PM
    grievous32 J'ai pensé à la même personne pour Marcus, son timbre de voix est très proche.
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