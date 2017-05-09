C'est désormais officiel depuis quelques heures, Gears Of War E-Day aura son propre direct après le Xbox Showcase du 7 Juin 2026.
Pour l'occasion Xbox en profite pour nous dire que le jeu prendra 22 langues en charge, et 11 langues seront comprise pour le doublage audio avec la confirmation de la langue française. Le jeu prendra donc en charge l'anglais, l'italien, l'allemand, l'Espagnol, le japonais, le coréen, le portugais brésilien, le chinois , l'espagnol d'Amérique latine, le chinois traditionnel et le Français .
Une confirmation qui rassure au vu de l'absence de doublage audio FR sur la quasi intégralité du catalogue Xbox depuis quelques temps.
Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .
J’espère qu’il en sera de même pour fable
Je suis curieux du coup. Qu'est-ce qu'il en est de l'assurance demandée par les comédiens sur le contrat ? Ce qui posait problème sur divers jeux apparemment, dont Forza Horizon 6.
Et idem... Les comédiens sur Marcus et Dom sont tous les deux décédés... Je verrais bien Jérémie Covillault sur Marcus (VF de Negan, Dr Strange, Venom, Bane, Smaug etc.) et Serge Biavan sur Dom (Drax, les soldats clones dans The Clone Wars...)