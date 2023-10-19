Nouveau visuel et teaser pour l’anime Les Noces des Lucioles qui est prévue pour octobre.
SynopsisIssue d’une famille noble, Satoko Kirigaya est courtisée par de nombreux prétendants, mais refuse le mariage à cause d’une grave maladie cardiaque qu’elle garde secrète. Malgré tout, elle souhaite apaiser les inquiétudes de son père en trouvant un époux.
Un jour, Satoko est enlevée par des mercenaires, dont Shinpei Gotou, un assassin légendaire chargé de la tuer. À bout de solutions, elle tente alors un pari désespéré : feignant l’amour, elle lui demande de l’épouser.
Contre toute attente, Gotou accepte et décide de la protéger. Commence alors une fuite dangereuse, où Satoko devra maintenir ce mensonge fragile tout en découvrant la véritable nature de l’homme qui partage désormais son destin.
Produit par Science Saru, l’anime Jaadugar : A Witch in Mongolia présente ces personnages via un nouveau trailer et sera diffusé prochainement en juillet.
SynopsisDans les steppes du XIIIe siècle, au cœur du puissant empire Yeke Mongol Ulus, une femme venue de Perse s’apprête à bouleverser le destin du monde. Fatima, brillante savante formée aux arts médicaux et aux sciences les plus avancées de son temps, quitte sa terre natale à la recherche d’un lieu où son savoir pourrait enfin s’exprimer.
C’est dans le palais des Mongols, centre névralgique du pouvoir, qu’elle croise le chemin de Töregene, l’influente sixième épouse d’Ögedeï, le deuxième Grand Khan. Femme de pouvoir tiraillée entre ambition politique et loyauté familiale, Töregene reconnaît immédiatement le potentiel unique de Fatima.
Ensemble, ces deux femmes, que tout semble opposer, vont devenir les pivots d’un empire en mutation, entre manœuvres de cour, conflits d’héritage et luttes idéologiques.
Prévu le 7 avril, l’anime MARRIAGETOXIN dévoile son trailer principal avec un extrait de ces génériques, l’opening « Kill or Kiss » est interprété par la chanteuse Yurina Hirate.
SynopsisHikaru Gero, héritier d’un clan d’assassins redouté, est forcé par sa famille à se marier et à engendrer un héritier, faute de quoi sa sœur sera contrainte à un mariage forcé. Refusant ce destin, Hikaru se lance dans une quête pour trouver une véritable partenaire. Mais incapable de séduire quiconque, il demande l’aide de Mei Kinosaki, un escroc travesti spécialiste des arnaques amoureuses. Mei accepte de devenir son coach en séduction pour lui apprendre à aimer et à être aimé… un duo explosif est né.
Après Solo Leveling, c’est au tour du webtoon Tomb Raider King d’être adapté en anime, un premier teaser à été dévoilé pour une sortie en juillet.
SynopsisEn 2025, le monde bascule dans le chaos suite à l’apparition de mystérieux tombeaux aux quatre coins du globe. Leurs entrailles renferment de puissants artefacts capables de conférer des pouvoirs surnaturels à ceux qui parviennent à les piller. Très vite, des opportunistes exploitent cette manne inédite pour amasser des fortunes colossales.
Seo Juheon, pilleur de tombes aguerri, est trahi par son employeur et se retrouve au bord de la mort lors d’un énième pillage. C’est alors qu’un étrange corbeau à quatre yeux lui accorde une seconde chance : propulsé quinze ans dans le passé, à une époque où les artefacts demeurent encore entourés de mystère, Juheon choisit de mettre à profit ses connaissances et son sens tactique hors norme pour assouvir sa revanche.
La partie 2 de Yoroi Shin Den Samurai Troopers sera diffusée en juillet.
L’anime original Mebius Dust se dévoile en teaser pour une diffusion cette année, le studio d’animation Doga Kobo est en charge du projet.
SynopsisAraki, Stella et Olga sont trois lycéens qui vivent dans un quartier populaire. Leur quotidien suit un rythme simple et sans véritable organisation : ils passent leur temps à jouer, se rendent aux bains publics, puis rentrent chez eux. Une vie ordinaire en apparence… mais cache-t-elle autre chose ?
Les éditions Ki-oon annoncent la publication du roman Frieren Prélude pour y découvrir cinq histoires inédites sur la vie de certains personnages emblématiques du manga. Le roman sortira le 4 juin au prix de 13€.
SynopsisRetrouvez Frieren, Fern, Stark ainsi que les deux amies rivales Lawine et Kanne, mais aussi la sage du chaos Aura la Guillotine, dans cinq récits inédits ! Remontez le temps pour découvrir ce qui s'est passé avant le moment où l'elfe a débuté son voyage pour mieux comprendre les humains...
Pour continuer dans la fantasy, les éditions Doki-Doki sortiront le manga Dungeon Elf, le premier tome est à découvrir le 6 mai au prix de 7,95€.
SynopsisQui pose donc les coffres dans les donjons ?
Même les fans inconditionnels de RPG sont incapables de répondre à cette question.
On les trouve dans les hautes herbes de la forêt où débute l’aventure, dans des endroits mortels que même les héros parcourent en s’attendant au pire et, parfois même, à l’intérieur d’une simple maison.
Les coffres sont toujours là, pour aider discrètement les aventuriers et maintenir l’équilibre du monde.
Voici l’histoire méconnue d'une elfe solitaire et mystérieuse qui porte des coffres sur son dos !
Les éditions Le Lézard Noir sortiront le manga Le pays de Tanabata de Hitoshi Iwaaki (Parasite), prévue en 4 tomes, le premier volume est attendu le 8 avril au prix de 15€ en format de 15x21cm.
SynopsisNanmaru, dont la seule particularité est de posséder un pouvoir psychique pas très utile, reçoit un jour une curieuse convocation du professeur Marukami, spécialiste en études folkloriques qu’il ne connaît pourtant pas. Lorsqu’il se rend à son bureau, ses étudiants lui apprennent qu’ils sont sans nouvelles de l’ethnologue, disparu alors qu’il était parti mener des recherches dans la région d’origine de sa famille. Ils révèlent également à Nanmaru que le professeur et lui pourraient partager les mêmes racines, et lui demandent s’il en sait davantage — mais Nanmaru n’en a pas la moindre idée…
Lorsqu’un meurtre étrange survient à Marukawa, dans le Tôhoku — précisément là où le Pr Marukami s’est volatilisé — Nanmaru et les membres du séminaire décident de se rendre sur place pour tenter de retrouver sa trace...
Premier teaser pour l’anime The Vermilion Mask (Shuiro no Kamen) qui sortira en octobre sur Crunchyroll.
Synopsis« Le Masque » accorde un puissant pouvoir à ceux qui le portent. Selon la personne qui l’utilise, ce pouvoir peut offrir des possibilités infinies… ou provoquer des drames irréparables. Peru, apprenti du célèbre fabricant de masques Gaston Roux, perd le contrôle après avoir été possédé par le « Masque du Dieu Guerrier ».
Sous son emprise, il tue accidentellement ses amis, ainsi que son propre maître.
Pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise, il fait le serment de retrouver et détruire tous les masques créés par Gaston, dispersés aux quatre coins du monde. Hanté par ses actes, Peru se lance alors dans un long voyage. En chemin, il se lie à de nouveaux alliés et se confronte à des adversaires redoutables. Il avance sans relâche, guidé par un seul objectif : expier ses fautes et honorer la mémoire de son maître.
Jujutsu Kaisen Saison 4 : The Culling Game Partie 2 est annoncée et en cours de production chez Mappa.
Premier visuel pour la saison 3 de Frieren qui présente l’antagoniste de l’arc des Terres d’Or, sa diffusion est prévue en octobre 2027.
MF Ghost saison 4 et final est confirmée, plus d’info prochainement.
La saison 3 de Grand Blue se présente dans un premier teaser pour une diffusion en juillet.
Nouveau visuel et teaser pour la saison 2 de Blue Box qui sera diffusée le 4 octobre sur Netflix.
Premier visuel pour l’anime Psyren qui sortira en octobre, et adaptera l’intégralité du manga.
SynopsisPeu après avoir découvert une étrange « carte de téléphone rouge » dans une cabine téléphonique, le lycéen Ageha Yoshina apprend la disparition de Sakurako Amamiya, son amie d’enfance et camarade de classe, qui possédait exactement la même carte. Déterminé à la retrouver, il se lance à sa recherche et découvre des rumeurs concernant une série de disparitions mystérieuses à l’échelle nationale, attribuées à une organisation secrète connue sous le nom de « Psyren ».
Lorsqu’il finit par percer le mystère, Ageha se retrouve pris au piège d’un jeu mortel, dans un monde parallèle peuplé de créatures redoutables appelées les taboos. Pour survivre et espérer sortir de ce cauchemar, il doit commencer par apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs psychiques…
La saison 2 de The Elusive Samurai s’offre un nouveau teaser pour une diffusion en juillet.
Un premier aperçu de l’anime Dandelion, adapté du manga de Sorachi Hideaki (Gintama) qui débutera le 16 avril sur Netflix.
SynopsisNous suivons le quotidien de Tetsuo Tanba et Misaki Kurogane, deux membres du Département d’Adieu de la Fédération des Anges du Japon, qui recherchent les âmes ne pouvant accéder à l’au-delà en raison de regrets persistants, et les y envoient de gré ou de force.
Nouveau trailer pour l’anime Smoking Behind the Supermarket with You qui sortira à partir en juillet.
SynopsisEmployé de bureau quadragénaire, usé par des heures de travail interminables, Sasaki ne trouve plus guère de réconfort dans son quotidien, si ce n’est dans le sourire lumineux de Yamada, la charmante caissière d’une petite supérette de quartier. Un soir, alors qu’il remarque son absence en parcourant les rayons, une jeune fille l’aborde et lui propose de fumer une cigarette derrière la boutique.
De cette rencontre anodine naît une relation des plus atypiques, profondément humaine, qui va peu à peu bouleverser la vie monotone de cet homme à bout de souffle.
Bon on peut dire que Netflix fait pire que le calendrier de la partie 6, après avoir sortit le premier épisode de 45 min, JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run 2nd STAGE se dévoile en teaser et sortira dans le courant de l’année.
Second visuel et teaser pour la saison 2 de Youjo Senki : Saga of Tanya the Evil qui débutera en juillet, Takayuki Yamamoto réalise le projet toujours au studio d’animation Nut.
Hâte pour la suite de Jojo aussi ! Mais diffusion à la truelle pourquoi ne pas avoir attendu…