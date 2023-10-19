Nouveau visuel et teaser pour l’anime Les Noces des Lucioles qui est prévue pour octobre.

Produit par Science Saru, l’anime Jaadugar : A Witch in Mongolia présente ces personnages via un nouveau trailer et sera diffusé prochainement en juillet.

Prévu le 7 avril, l’anime MARRIAGETOXIN dévoile son trailer principal avec un extrait de ces génériques, l’opening « Kill or Kiss » est interprété par la chanteuse Yurina Hirate.

Après Solo Leveling, c’est au tour du webtoon Tomb Raider King d’être adapté en anime, un premier teaser à été dévoilé pour une sortie en juillet.

La partie 2 de Yoroi Shin Den Samurai Troopers sera diffusée en juillet.

L’anime original Mebius Dust se dévoile en teaser pour une diffusion cette année, le studio d’animation Doga Kobo est en charge du projet.

Les éditions Ki-oon annoncent la publication du roman Frieren Prélude pour y découvrir cinq histoires inédites sur la vie de certains personnages emblématiques du manga. Le roman sortira le 4 juin au prix de 13€.

Pour continuer dans la fantasy, les éditions Doki-Doki sortiront le manga Dungeon Elf, le premier tome est à découvrir le 6 mai au prix de 7,95€.

Les éditions Le Lézard Noir sortiront le manga Le pays de Tanabata de Hitoshi Iwaaki (Parasite), prévue en 4 tomes, le premier volume est attendu le 8 avril au prix de 15€ en format de 15x21cm.

Premier teaser pour l’anime The Vermilion Mask (Shuiro no Kamen) qui sortira en octobre sur Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen Saison 4 : The Culling Game Partie 2 est annoncée et en cours de production chez Mappa.

Premier visuel pour la saison 3 de Frieren qui présente l’antagoniste de l’arc des Terres d’Or, sa diffusion est prévue en octobre 2027.

MF Ghost saison 4 et final est confirmée, plus d’info prochainement.

La saison 3 de Grand Blue se présente dans un premier teaser pour une diffusion en juillet.

Nouveau visuel et teaser pour la saison 2 de Blue Box qui sera diffusée le 4 octobre sur Netflix.

Premier visuel pour l’anime Psyren qui sortira en octobre, et adaptera l’intégralité du manga.

La saison 2 de The Elusive Samurai s’offre un nouveau teaser pour une diffusion en juillet.

Un premier aperçu de l’anime Dandelion, adapté du manga de Sorachi Hideaki (Gintama) qui débutera le 16 avril sur Netflix.

Nouveau trailer pour l’anime Smoking Behind the Supermarket with You qui sortira à partir en juillet.

Bon on peut dire que Netflix fait pire que le calendrier de la partie 6, après avoir sortit le premier épisode de 45 min, JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run 2nd STAGE se dévoile en teaser et sortira dans le courant de l’année.

Second visuel et teaser pour la saison 2 de Youjo Senki : Saga of Tanya the Evil qui débutera en juillet, Takayuki Yamamoto réalise le projet toujours au studio d’animation Nut.