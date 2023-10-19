Actu Manga / Anime
Un nouveau visuel et teaser pour l'anime The Ghost in the Shell, toujours prévu en juillet.
Synopsis L’histoire nous entraîne dans les enquêtes du major Motoko Kusanagi, un cyborg membre de l’unité d’élite, la Section 9.
Sa mission est d’enquêter sur les activités illégales liées de près ou de loin au Réseau Numérique mondial (Internet).
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posted the 03/28/2026 at 11:06 AM by yanssou
stampead faut une équipe de choc pour Akira sinon c'est pas la peine, le manga et l'oav se suffit largement.