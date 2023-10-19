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Manga - Verse
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 03/28/2026
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The Ghost in the Shell / second teaser
Actu Manga / Anime


Un nouveau visuel et teaser pour l'anime The Ghost in the Shell, toujours prévu en juillet.




Synopsis L’histoire nous entraîne dans les enquêtes du major Motoko Kusanagi, un cyborg membre de l’unité d’élite, la Section 9.

Sa mission est d’enquêter sur les activités illégales liées de près ou de loin au Réseau Numérique mondial (Internet).
https://m.youtube.com/watch?v=ahZn4dVCbvs
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    link49, adamjensen
    posted the 03/28/2026 at 11:06 AM by yanssou
    comments (9)
    kujotaro posted the 03/28/2026 at 11:09 AM
    Classe !
    adamjensen posted the 03/28/2026 at 11:10 AM
    Ca a l'air bien.
    newtechnix posted the 03/28/2026 at 11:31 AM
    stampead posted the 03/28/2026 at 11:38 AM
    j'adore ça me rappelle les animes des années 80-90 avec le chara design si propre a cette génération et qui c'est malheureusement perdu dans les prods actuelles.
    5120x2880 posted the 03/28/2026 at 11:49 AM
    stampead Rematte le film parce qu'en l'état on est plus proche du « remake » de Ranma, ça reprend quelques traits du manga mais à part ça c'est lisse et flashy, SARU fait du SARU
    stampead posted the 03/28/2026 at 11:58 AM
    5120x2880 si tu parles du film de 96 la chara- design s'éloigne fortement de celui du manga,en tout cas j'éspère que prochainement il y aura une annonce de l 'adaptation d'AKIRA en anime et pas en cgi dégeulasse.
    yanssou posted the 03/28/2026 at 12:04 PM
    5120x2880 Et Saru c'est du lourd à chaque prod.

    stampead faut une équipe de choc pour Akira sinon c'est pas la peine, le manga et l'oav se suffit largement.
    liberty posted the 03/28/2026 at 12:13 PM
    Purée c'est super beau ! Je regrette de ne plus avoir les Manga en grand format de l'époque
    terminagore posted the 03/28/2026 at 01:07 PM
    Vivement.
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