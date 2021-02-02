JV 17/20

Millenium 85%

ActuGaming 8/10

Gameblog 8/10

Gamekult 8/10

Numerama 8/10

Gamespot 9/10



Pas de doute, au terme de cette longue prise en main, Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection nous montre que la série de spin-off est bel et bien sortie de sa coquille tant l’aventure s’avère particulièrement solide, assumant pleinement l’identité stratégique de la série dérivée. Derrière une première approche parfois déroutante, son système de combat et la gestion des Monsties révèlent une profondeur grisante, portée par une logique d’optimisation fidèle à l’ADN de Monster Hunter. Tout n’est pas parfait — certaines zones manquent d’équilibre, les quêtes secondaires restent très classiques et l’intrigue peine parfois à maintenir le rythme — mais l’essentiel est ailleurs. Avec ce troisième volet, la formule Stories gagne en maturité et propose une aventure dense, exigeante et étonnamment prenante pour peu que l’on accepte de jouer selon ses règles.Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'avère être un excellent jeu, qui parvient à améliorer quasiment tout ce que proposait le titre précédent. C'est plus beau, avec une boucle de gameplay améliorée, que cela soit au niveau des combats intéressants et impressionnants visuellement ou de l'élevage de monstres qui dispose d'une grande richesse. Il s'avère étonnamment difficile par moment, mais de la bonne façon, cela donne une bonne raison d'améliorer son équipe. On aurait d'ailleurs aimé avoir encore plus de défis à relever à haut niveau, même s'il y a déjà de quoi s'occuper. MSH3 a aussi son lot de petits défauts, avec un scénario souvent maladroit, une banque de gènes qui manque à l'appel et la suppression du mode multijoueur, qui avait pourtant du potentiel.Avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom signe l’épisode le plus ambitieux de la série dérivée du jeu de chasse. Le jeu assume clairement une évolution vers une formule plus mature, aussi bien dans son écriture que dans son gameplay. Le récit gagne en épaisseur et le système de combat franchit un véritable cap en matière de profondeur stratégique. La gestion de l’écosystème et l’optimisation des Monsties apportent une couchent de personnalisation très addictive, mais cela peut aussi casser le rythme et donner une impression de répétitivité sur la durée. L’exploration, malgré des environnements plus détaillés, reste également assez classique dans sa structure. Malgré tout, ces défauts ont du mal à éclipser la richesse du système de combat, la générosité du contenu et le plaisir constant de constituer son équipe de monstres. Plus stratégique, plus exigeant et plus ambitieux, il marque une véritable étape dans la maturation de la licence.Monster Hunter Stories 3 se détache des chaînes du simple spin-off pour enfin créer sa propre mythologie. Les fans diront qu'ils n'auront pas attendu ce troisième épisode pour apprécier cette série, mais le fait est que c'est ici le volet le plus réussi, le plus généreux et le plus mature de tous. Une vraie porte d'entrée pour les fans et les néophytes, intéressante à bien des égards, d gameplay habile et travaillé, à sa proposition mêlant exploration en passant par la collection de monstres. Même son message profondément écolo devient une raison de proposer une mécanique de jeu addictive au possible. Difficile de bouder son plaisir, même si l'on grimace face à certains pics de difficulté, une technique qui ne rend pas toujours justice à la direction artistique et des missions secondaires parfaitement dispensables. Monster Hunter Stories 3 n'en reste pas moins parfaitement monstrueux.Malgré une histoire en cruelle carence de liant (la faute à une structure plus éparpillée) Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection n'aura malgré tout aucune peine à susciter l'intérêt au long de son aventure. Les principaux facteurs de réussite, à savoir l'exploration généreuse, qui appelle à la découverte des moindres recoins des diverses zones, les combats, profonds, stratégiques et difficiles sans tomber dans l'injustice, et les qualités visuelles, largement supérieures à celles habituellement exposées par ces spin-offs, permettent d'offrir une expérience engageante de bout en bout. Il ne fait absolument aucun doute que, malgré l'obstination d'une frange de joueurs parfois aveuglée par la nostalgie, nous tenons là l'un des tous meilleurs jeux de « domptage de monstres » de ces dernières années.En puisant à droite et à gauche dans les titres action‑aventure de Capcom, le JRPG, et la propre mythologie Monster Hunter, tout en capitalisant sur la force de sa fine équipe de personnages, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est un jeu à la fois fantastique et chaleureux. Fantastique par ses décors plus grands que nature, la richesse de son gameplay et ses monstres toujours très inspirés. Chaleureux par son récit et ses personnages touchants à qui vous ne voudrez pas dire au revoir une fois l’histoire bouclée. Certes, le jeu déborde un peu trop de contenu pour son propre bien, et souffre par moments d’un manque de clarté, notamment dans ses combats, un peu confus durant les premières heures. Mais l’absence de tutoriels oblige à prendre ses marques seul, et rend les affrontements de boss, spectaculaires, encore plus intenses, tant la tension et la difficulté font monter l’adrénaline. Au final, Capcom délivre un jeu riche, peut-être un peu trop, mais avec un cœur grand comme celui d’un Monstie.