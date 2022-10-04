accueil
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Y en a qui prend l'agro en cette fin de semaine
Like
Who likes this ?
posted the 03/08/2026 at 11:44 AM by kevisiano
kevisiano
comments (
18
)
pcverso
posted
the 03/08/2026 at 11:49 AM
Alors cette semaine beaucoup de star citizen et grosse frayeur sur resident evil requiem que j'adore
jenicris
posted
the 03/08/2026 at 11:53 AM
Requiem
walterwhite
posted
the 03/08/2026 at 11:59 AM
Arc Raiders
MARATHON dont mes premiers pas sont ultra encourageants, un vrai kiff
icebergbrulant
posted
the 03/08/2026 at 12:02 PM
Platine de Resident Evil Requiem, excellent même si un peu trop court à mon goût, je n’aurais pas craché sur 1 ou 2 heures de +
Par contre, gros carton rouge à Capcom et finalement tant mieux pour moi, j’ai mis en vente mon exemplaire du jeu à un prix abusé (que je tairais
) car je suis au courant des ruptures de stock et en une heure: vente réussie
Le pire, ce n’est que l’édition simple
Donc là, c’est clair. Capcom et sûrement plein d’autres à l’avenir feront exprès de sortir des exemplaires physiques en quantité insuffisante pour que les joueurs pressés se tournent vers ce put... de démat
On pourrait me croire hypocrite vu le bénef que je viens de me faire mais là, je vous le dis d’avance, un jeu attendu comme GTA 6, ça sent déjà les ruptures physiques à plein nez donc n’oubliez pas de pré-commander dès qu’un jeu vous intéresse
Fuck le démat
adamjensen
posted
the 03/08/2026 at 12:03 PM
Resident Evil Requiem en mode Démentiel pour ma 2ème partie.
ziggourat
posted
the 03/08/2026 at 12:07 PM
RE Requiem sur S2
Excellent épisode, je joue en FPS, l'horreur fonctionne parfaitement, le sound design est assez dingue et participe pleinement à renforcer la terreur.
Par contre, j'en suis à une quinzaine d'heures, encore loin d'avoir fini, je ne sais pas comment vous faites pour finir ce jeu en 8h-13h, c'est du rush c'est pas possible. Pour le coup, j'admire tous les environnements et le travail sur le détails, je prends le temps de tout explorer, et franchement la durée de vie ça va, c'est juste ce qu'il faut.
badeuh
posted
the 03/08/2026 at 12:09 PM
RE Requiem (PS5)
DQXI (Switch)
DQ Builders (Switch)
MKW (Switch 2)
+ qq parties de Tetris99, Fzero99 (Switch), MKSuper circuit (GBA)
churos45
posted
the 03/08/2026 at 12:13 PM
J'ai fini Neva. Les combats étaient sympas et c'est joli mais j'ai globalement préféré Gris
badeuh
posted
the 03/08/2026 at 12:16 PM
icebergbrulant
Quel était le support de ta version RE9?
Car à lire les avis des uns et des autres sur la version Switch 2, je me tate à le prendre sur S2. Vu que j'ai déjà eu mon expérience quasi opti, pour les prochains runs je suis prêt à quelques concessions.
icebergbrulant
posted
the 03/08/2026 at 12:21 PM
badeuh
Sur Switch 2, tu trouves le jeu encore facilement, c’est l’édition PS5 dont je parle
Ce qui est "comique", c’est de voir Amazon pour ne citer qu’eux qui proposent le jeu à 79,99 euros et quand tu arrives au paiement, c’est marqué que ce sera livré pas avant début avril
Bref, pour ceux qui veulent y jouer sur PS5, soit ils payent très cher ou soit ils seront patients mais le prix de 79,99 euros, c’est déjà une petite arnaque je trouve
poker22
posted
the 03/08/2026 at 12:32 PM
MARATHON; excellent; j'avais quelques doutes lors des 2 premières run; mais une fois dedans; c'est un banger
badeuh
posted
the 03/08/2026 at 12:37 PM
icebergbrulant
Merci pour l'info
marchand2sable
posted
the 03/08/2026 at 12:41 PM
RE9uiem
en Démentiel.
Je le termine ce soir normalement dans ce mode. Puis j’attaquerai le speedrun. Hormis le début, ce mode porte très mal son nom, il est très permissif. Et c’est la première fois que je teste Grace en TPS, c'est fou comme certaines scènes passent clairement mieux en FPS pour elle.
cyr
posted
the 03/08/2026 at 12:43 PM
J'ai récupéré ma nouvelle télé hier soir...donc ça etais principalement fallout 4 (je me rapproche des 40 heures)
cyr
posted
the 03/08/2026 at 12:46 PM
Mais QLED télé TCL bordel je m'attendais pas a ça. Les couleurs
, la luminosité
Repose en paix mon ancienne LG, je t'emmène a la déchetterie sans regret.
kirk
posted
the 03/08/2026 at 12:52 PM
Que du Mewgenics. Il est aussi addictif qu'un Isaac.
edarn
posted
the 03/08/2026 at 01:03 PM
Ninja Gaiden Ragebound
Final Fantasy II PR
Palworld
ioop
posted
the 03/08/2026 at 01:11 PM
j'ai terminé RE Requiem 11/12h de jeux (16h avec les cinématiques), j'attends peut etre Crimson Desert now ...
