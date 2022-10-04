Vos jeux de la semaine ?
Y en a qui prend l'agro en cette fin de semaine



    posted the 03/08/2026 at 11:44 AM by kevisiano
    comments (18)
    pcverso posted the 03/08/2026 at 11:49 AM
    Alors cette semaine beaucoup de star citizen et grosse frayeur sur resident evil requiem que j'adore
    jenicris posted the 03/08/2026 at 11:53 AM
    Requiem
    walterwhite posted the 03/08/2026 at 11:59 AM
    Arc Raiders
    MARATHON dont mes premiers pas sont ultra encourageants, un vrai kiff
    icebergbrulant posted the 03/08/2026 at 12:02 PM
    Platine de Resident Evil Requiem, excellent même si un peu trop court à mon goût, je n’aurais pas craché sur 1 ou 2 heures de +

    Par contre, gros carton rouge à Capcom et finalement tant mieux pour moi, j’ai mis en vente mon exemplaire du jeu à un prix abusé (que je tairais ) car je suis au courant des ruptures de stock et en une heure: vente réussie
    Le pire, ce n’est que l’édition simple

    Donc là, c’est clair. Capcom et sûrement plein d’autres à l’avenir feront exprès de sortir des exemplaires physiques en quantité insuffisante pour que les joueurs pressés se tournent vers ce put... de démat
    On pourrait me croire hypocrite vu le bénef que je viens de me faire mais là, je vous le dis d’avance, un jeu attendu comme GTA 6, ça sent déjà les ruptures physiques à plein nez donc n’oubliez pas de pré-commander dès qu’un jeu vous intéresse

    Fuck le démat
    adamjensen posted the 03/08/2026 at 12:03 PM
    Resident Evil Requiem en mode Démentiel pour ma 2ème partie.
    ziggourat posted the 03/08/2026 at 12:07 PM
    RE Requiem sur S2
    Excellent épisode, je joue en FPS, l'horreur fonctionne parfaitement, le sound design est assez dingue et participe pleinement à renforcer la terreur.

    Par contre, j'en suis à une quinzaine d'heures, encore loin d'avoir fini, je ne sais pas comment vous faites pour finir ce jeu en 8h-13h, c'est du rush c'est pas possible. Pour le coup, j'admire tous les environnements et le travail sur le détails, je prends le temps de tout explorer, et franchement la durée de vie ça va, c'est juste ce qu'il faut.
    badeuh posted the 03/08/2026 at 12:09 PM
    RE Requiem (PS5)
    DQXI (Switch)
    DQ Builders (Switch)
    MKW (Switch 2)
    + qq parties de Tetris99, Fzero99 (Switch), MKSuper circuit (GBA)
    churos45 posted the 03/08/2026 at 12:13 PM
    J'ai fini Neva. Les combats étaient sympas et c'est joli mais j'ai globalement préféré Gris
    badeuh posted the 03/08/2026 at 12:16 PM
    icebergbrulant Quel était le support de ta version RE9?
    Car à lire les avis des uns et des autres sur la version Switch 2, je me tate à le prendre sur S2. Vu que j'ai déjà eu mon expérience quasi opti, pour les prochains runs je suis prêt à quelques concessions.
    icebergbrulant posted the 03/08/2026 at 12:21 PM
    badeuh Sur Switch 2, tu trouves le jeu encore facilement, c’est l’édition PS5 dont je parle

    Ce qui est "comique", c’est de voir Amazon pour ne citer qu’eux qui proposent le jeu à 79,99 euros et quand tu arrives au paiement, c’est marqué que ce sera livré pas avant début avril

    Bref, pour ceux qui veulent y jouer sur PS5, soit ils payent très cher ou soit ils seront patients mais le prix de 79,99 euros, c’est déjà une petite arnaque je trouve
    poker22 posted the 03/08/2026 at 12:32 PM
    MARATHON; excellent; j'avais quelques doutes lors des 2 premières run; mais une fois dedans; c'est un banger
    badeuh posted the 03/08/2026 at 12:37 PM
    icebergbrulant Merci pour l'info
    marchand2sable posted the 03/08/2026 at 12:41 PM
    RE9uiem en Démentiel.

    Je le termine ce soir normalement dans ce mode. Puis j’attaquerai le speedrun. Hormis le début, ce mode porte très mal son nom, il est très permissif. Et c’est la première fois que je teste Grace en TPS, c'est fou comme certaines scènes passent clairement mieux en FPS pour elle.
    cyr posted the 03/08/2026 at 12:43 PM
    J'ai récupéré ma nouvelle télé hier soir...donc ça etais principalement fallout 4 (je me rapproche des 40 heures)
    cyr posted the 03/08/2026 at 12:46 PM
    Mais QLED télé TCL bordel je m'attendais pas a ça. Les couleurs , la luminosité

    Repose en paix mon ancienne LG, je t'emmène a la déchetterie sans regret.
    kirk posted the 03/08/2026 at 12:52 PM
    Que du Mewgenics. Il est aussi addictif qu'un Isaac.
    edarn posted the 03/08/2026 at 01:03 PM
    Ninja Gaiden Ragebound
    Final Fantasy II PR
    Palworld
    ioop posted the 03/08/2026 at 01:11 PM
    j'ai terminé RE Requiem 11/12h de jeux (16h avec les cinématiques), j'attends peut etre Crimson Desert now ...
