Tests

La franchisen’est pas la plus difficile à arpenter même dans le genre de Soulsborne, à condition au moins de savoir mettre les mains dans le cambouis niveau build. Le premier m’a néanmoins causé de gros accès de rage, tandis que je me suis résolu à faire appel au bro spécialiste du genre pour le 2 tant il était totalement déséquilibré à sa sortie, et j’étais déjà prêt à ressortir le tel pour ce troisième chapitre, non sans au préalable essayer les choses moi-même. Pour l’honneur. Résultat, (largement) plus de 60h plus tard, j’ai atteint les crédits de fin comme un grand, forcément avec grande satisfaction.est clairement l’épisode le plus accessible de la trilogie, au point cette fois de se demander si les futures mises à jour ne vont pas faire l’inverse en nerfant quelques aspects.Donc comme vous le savez probablement déjà si vous avez suivi l’actu,va délaisser la structure classique du genre pour embrasser à son tour le monde ouvert, et si vous avez encore mieux suivi les choses, c’est précisément « des » zones ouvertes, chacune correspondant à une époque. Le scénario se veut en effet un petit prétexte pour voyager dans le temps, mais on met cet aspect de côté vu que la série n’a jamais été connue pour sa narration et ce n’est pas ce troisième épisode qui va en faire un soudain argument (à quelques scènes près). Hors introduction, on pourra donc visiter quatre époques différentes mais on apportera de suite en nuance que l’une d’elle étant digne d’un gros niveau très linéaire, c’est donc précisément trois vraies zones ouvertes qui seront proposées, ce qui est déjà très bien vu leur taille car plus encore que les deux premiers jeux, le troisième entend bien briller par son énorme contenu.Mais avant d’entrer dans les détails, parlons de la structure du jeu.semble sur certains aspects une évolution des choses mises en place dans, et si ce dernier était vraiment très moyen dans l’exécution, il aura au moins le mérite aujourd’hui d’avoir gagné le statut d’être le prototype d’un grand jeu. On met donc de côté les structures plus ou moins labyrinthiques avec sa fausse linéarité et ses raccourcis magiques (que l’on retrouve néanmoins parfois mais on va y revenir) pour une grande map, elle-même découpée en plusieurs zones un peu comme ce que l’on pouvait trouver dans les, surtout pré, les temps de chargement en moins. Un découpage essentiel et pas uniquement pour les besoins scénaristiques ou le niveau pré-requis pour avoir une meilleure chance de survie.Siest bien plus accessible que les deux premiers jeux, ce n’est pas à cause d’un nerf des ennemis ou d’un buff de notre personnage, mais bien parce que le challenge va être plus ou moins à la carte. Si vous filez en ligne plus ou moins droite en faisant uniquement ce qui vous semble le plus important, vous allez bien sentir certains pics autant contre certains types d’ennemis que les boss. Inversement, si vous voulez quelque chose de jouable sans vous briser le crâne mais sans non plus tomber dans la promenade (parce que vous allez vous faire éclater un paquet de fois quoi qu’il arrive hein), alors la solution est simple : l’exploration. Chaque portion de chaque map recèle de choses à faire et pas seulement de simples coffres. Il y a la chasse aux petits yokai alliés, les sources chaudes, des bases à nettoyer, de pseudos arènes à purifier, etc. Chaque chose accomplie vous octroie diverses récompenses mais font également augmenter la jauge de la zone qui à chaque palier vous octroie des bonus, jusqu’au Level 4 qui fait alors apparaître tous les secrets du coin.Tout est structuré pour une constante augmentation en puissance, et par cette rapidité de mouvements (et de nombreux points de téléportation quasi-instantané), l’exploration devient un véritable plaisir et à moins d’avoir oublié une connerie au bout d’un long chemin, on ne rechigne jamais à tenter le 100 % dans chaque zone tant une nouvelle carotte nous tend constamment les bras. Et tout cela ne constitue même pas le meilleur de l’expérience, que l’on retrouve dans certaines quêtes secondaires (loin d’être en surnombres mais bien présentes), des pans entiers de niveaux totalement annexes, des sortes de creusets à la difficulté rehaussée, quelques vraies missions jouables en coop (et avec un rythme plus proche du Souls classiques) et bien entendu pour la forme des combats contre des ghosts d’autres joueurs, eux-mêmes une fois vaincu indiquant le chemin vers un boss spécial que l’on peut recommencer chaque jour en réitérant la manipulation. Notez que même ce boss a une difficulté « modifiable » : plus vous tuez de ghost au préalable, plus il est puissant, mais meilleures sont ses récompenses.Donc vous avez compris qu’il y a largement de quoi bouffer (et n’oubliez pas le NG+) et encore une fois, chaque chose effectuée est une occasion de voir l’avatar gagner en puissance, car c’est là que réside la force de la franchise et plus encore pour cet épisode, mais également ce qui peut repousser ceux qui veulent aller à l’essentiel : dans NiOh 3 comme les autres, tout tourne autour du build et de constants allers-retours dans une tonne de menus, en sachant cette fois qu’en plus de nouvelles choses, il y a d’une certaine façon non pas un mais deux persos à gérer. Enfin ça reste un perso, mais vous le savez peut-être déjà,apporte parmi ses nouveautés la possibilité de switcher à loisir par un simple bouton entre le mode Samouraï et le mode Ninja, chacun ayant ses propres compétences et son équipement.Le Samouraï mise essentiellement sur la force comme la défense, les contres, bénéficie d’une bonne grosse attaque qui fait bien mal et dont la jauge se recharge assez rapidement, et continue de bénéficier du système de postures avec les compétences qui vont avec. Le Ninja perd en puissance ce qu’il gagne en mobilité et en endurance, profitant évidemment de l’esquive et d’objets pour faire du mal à distance (shurikens, bombes…), ces derniers se rechargeant comme des compétences classiques. Et vous ajoutez à cela des buffs spéciaux en découvrant des yokais, d’autres buffs en fonction de vos actions (exploration, découverte, tuerie…), une TONNE de loot multi-color avec pour chacun des stats bonus (et la possibilité de les upper à la forge), le classique système de d’xp/stats propre à la quasi-intégralité des jeux du genre, et les magies Omnyo, donc des orbes que l’on trouve plus ou moins aléatoirement sur les ennemis, afin d’avoir un choix de plus en plus large sur une invocation rapide (le Yin) et jusqu’à 4 magies (le Yang). Bref, l’apologie du build messieurs.Forcément avec tout ça, l’investissement est nécessaire même si à relativiser d’une certaine façon, déjà si vous avez joué aux deux premiers (vous êtes alors habitués), aussi parce que la communauté est déjà présente depuis le Day One pour vous faire du build ranking, mais aussi et surtout à cause d’un truc qui pourra être pris comme un défaut : à trop ouvrir les barrières des possibilités, il devient assez aisé de craquer le jeu. En l’occurrence, le fin analyste qu’est votre serviteur a très vite capté que la forme Ninja pouvait vite devenir abusée en misant à fond sur la stats des outils (qui font de plus en plus mal) et il suffit ensuite derrière de privilégier l’équipement qui boost vos recharges d’endurance (misez sur les Tonfas) et d’outils, et plus de l’esquive parfaite à la fenêtre généreuse qui là encore vous refait les poches rapidement, et vous arrivez à un point où certains boss peuvent se vaincre sans placer la moindre attaque standard. Bon faut quand même saisir les pattern et on le répète, vous allez quand même crever un paquet de fois, mais cela ouvre quand même la route vers une expérience plus accessible que la moyenne, quitte à effacer l’intérêt du switch.Comme dit plus haut, si certains pourront voir ce problème comme un défaut, d’autres l’accueilleront en revanche comme une bonne nouvelle car ne privilégier (globalement) qu’une forme au lieu de deux fait autant perdre en possibilité qu’en temps passé dans les menus de build. Et puis, nous ne sommes pas à l’abri de quelques MAJ qui peuvent changer la donne… Reste que pour l’heure, lavient de nous offrir son meilleur jeu depuis, et que s’il restera quelques trucs à revoir dont un moteur qui ne survit que grâce à sa patte esthétique et bien des économies effectuées sur les assets (dont un joli recyclage du bestiaire), la majorité des objectifs sont atteints pour maintenir son statut d’un des meilleurs concurrents aux productions