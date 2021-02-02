Gamekult 9/10

Souvent, le changement fait peur. Alors que la formule de Nioh semblait au point, voir Koei Tecmo débarquer avec sa nouvelle structure ouverte, son histoire d'alternance entre deux personnages et son empilement de nouvelles mécaniques nous faisait redouter que l'éditeur corrige une copie qui n'avait pas besoin de l'être. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on. Sauf qu'on peut très bien changer une équipe qui gagne par une équipe encore plus forte. Ces 60 heures passées en compagnie de Nioh 3 ont fait mieux que dissiper nos doutes, elles nous ont fait comprendre que tous les changements apportés par Koei Tecmo ont été pensés avec une extrême pertinence. Nioh 3 est devenu un jeu d'exploration, et il le fait si bien qu'on a l'impression que c'était sa vocation depuis le début. Le cœur battant du jeu reste évidemment ses combats. Intelligemment reconfiguré autour de la complémentarité entre samouraï et ninja, amélioré par de nouvelles mécaniques judicieuses, d'une nervosité, d'une polyvalence et d'une richesse à toute épreuve, le système de combat de Nioh 3 tutoie des sommets d'intensité et de plaisir. Les quelques points noirs que l'on peut dénoncer, comme l'histoire soporifique et le recyclage du bestiaire, n'empêcheront pas le jeu de Team Ninja de réclamer sa juste place au panthéon des souls-like et des action-RPG en général.Nioh 3 propose une expérience complète, où la technique, la stratégie et la patience se combinent pour créer des combats intenses et satisfaisants. Les niveaux ouverts, les styles Samurai et Ninja, les purgatoires et les interactions avec les Esprits gardien offrent une variété et une profondeur sans précédent dans la série. Team Ninja a trouvé le bon équilibre entre tradition et innovation, offrant une expérience qui sera marquante pour les amateurs d’action-RPG sur PlayStation 5 et PC.Nioh 3 est une merveille ! Un action-RPG super complet, plus accessible que les précédents opus, avec une très bonne durée de vie et surtout un système de combat absolument génial. Les modes samouraï et ninja, forme d’aboutissement du savoir-faire de la Team Ninja, se marient parfaitement et sont le socle d’une expérience généreuse, addictive. De leur côté, les zones ouvertes sont tout le temps au service de la progression, et la coopération fait office de parfaite cerise sur le gâteau. Un immanquable du genre.Au final, Nioh 3 s’impose comme une œuvre mature, sûre de ses forces, qui assume pleinement son exigence tout en offrant une expérience profondément gratifiante. Ce n’est pas un jeu qui cherche à séduire tout le monde, mais celui-ci récompense largement celles et ceux prêts à s’investir corps et âme dans son univers sombre et mystique. Nous ressortons de cette aventure lessivés, parfois frustrés, souvent admiratifs, mais toujours avec ce sentiment d’avoir affronté un véritable défi vidéoludique. Un titre taillé pour les amateurs de sensations fortes, qui rappelle que la douleur fait parfois partie du plaisir, surtout quand la lame finit par trancher juste.Nioh 3 est l'aboutissement d'une dizaine d'années à se chercher au travers de plusieurs jeux d’une même licence, mais aussi des tentatives d'en créer de nouvelles. On aurait pu croire que le passage en monde ouvert lui aurait fait perdre son ADN, mais il n'en est rien. Team Ninja signe ici un jeu d'action solide et très exigeant, et parfois même quelque peu punitif. Notre salut viendra du gameplay d'une richesse et d'une générosité sans égal. Deux styles de jeu, de très nombreuses armes et une centaine de compétences nous aideront à nous composer un gameplay à la carte, qui nous ressemble. Tout finira cependant en une danse de lames frénétique avec ce qui est certainement le système de combat le plus dynamique jamais vu dans un souls-like. L'héritage de Ninja Gaiden et des jeux FromSoftware n'est jamais loin, mais le classicisme du monde ouvert non plus. Heureusement, l'exécution est impeccable et suffisamment prenante pour nous immerger complètement dans son univers. On n'en décrochera finalement qu'en se perdant dans le trop-plein de loot et une avalanche de statistiques qui ne parleront qu'aux friands de theorycraft.Nioh 3 apporte sa pièce à l'édifice, avec un gameplay toujours plus riche et exigeant et des boss redoutables sur lesquels il faudra faire bon usage de tous les mécanismes disponibles. La structure plus ouverte et libre du monde permet aussi d'explorer et de progresser à son rythme, pour mitiger la difficulté. On regrettera que le level design ait tendance à en souffrir, tendit que les lourdeurs des titres précédents ont tendance à empirer, avec une interface inadaptée et une gestion de l'équipement bien trop gourmande en temps de notre point de vue. Cette suite devrait plaire aux fans, mais elle risque de peiner à convaincre un nouveau public, surtout avec son prix revu à la hausse.Nioh 3 représente l’aboutissement de la formule souls-like de Koei Tecmo, dynamisant ce qui devait l’être et optimisant ce qui en avait besoin. Sa nouvelle approche plus fluide, grâce à son monde ouvert et organique, redonne un peps que l’ancienne structure par missions commençait à faire défaut. Associé à la dualité samurai/ninja, à la richesse du gameplay et du contenu, ainsi qu’au nouveau level design, Nioh 3 franchit un cap par rapport à ses prédécesseurs, en améliorant sa formule tout en conservant l’identité si particulière de la licence. À mes yeux, il s’agit du meilleur ARPG exigeant signé Team Ninja/Koei Tecmo, et clairement d’un souls-like incontournable pour tout fan du genre.En introduisant la possibilité de passer de samouraï à ninja en plein combat, Nioh 3 affûte toujours plus le gameplay de ses prédécesseurs. Il s’épanouit aussi dans une structure plus ouverte, qui dilue autant le challenge que le rythme général. Mais derrière les bonnes sensations qu’il procure, Team Ninja reste plombé par des défauts présents depuis le premier opus. Trop de loot, trop long, pas toujours très bien équilibré, graphiquement vilain : Nioh 3 donne l’impression d’avoir mal choisi ses combats. Autant dire que la saga commence sérieusement à s’essouffler, en dépit de la bonne volonté de Team Ninja de vouloir s’inscrire dans la durée au sein d’un genre terriblement peu accessible.