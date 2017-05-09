Dans une interview accordée à GamesRadar+, Matt Searcy, directeur créatif de E-Day, confirme cette volonté de retour aux sources. Le développement du jeu s’est articulé autour d’un désir précis : retrouver le ton, l’atmosphère et la structure des premiers Gears.
Searcy explique que l’équipe disposait de solides points d’ancrage dans le lore, tout en conservant suffisamment de liberté pour introduire de nouvelles idées. Revenir aux « vibes » originales de la saga, explorer en détail l’Émergence et imaginer l’impact de l’invasion Locuste sur une ville entière ont constitué le point de départ du projet. Une manière de replonger la série dans ce qui faisait sa force : la sensation d’un monde qui s’effondre sous les pieds du joueur.
La ville de Kalona comme Zone de guerre
Contrairement aux épisodes récents, Gears of War: E-Day fait le choix d’un cadre unique. L’intégralité de l’aventure se déroule à Kalona, ville tristement célèbre pour avoir été l’une des premières à tomber lors de la guerre contre les Locusts. La narration s’étend sur plusieurs jours consécutifs, renforçant l’immersion et l’attachement progressif à cet environnement condamné.
Le joueur traversera des rues urbaines étroites, des quartiers historiques, des installations militaires, des raffineries industrielles et même des zones boisées en périphérie. Un terrain de jeu idéal pour un gameplay orienté cover-shooter, où chaque avancée se paie au prix fort et où la pression ne retombe jamais.
L'histoire de Gears Of War E-Day se déroulera sur plusieurs jours consécutifs, afin que les joueurs puissent se familiariser avec la ville », dit-il, ajoutant : « Nous voulons qu'ils ressentent la perte de ce qui était ici : l'histoire, les gens et les vies qu'ils menaient. »
Searcy affirme que Kalona est « un environnement riche pour raconter une grande histoire », mais en plus de cela, une ville est également idéale pour le gameplay, car « c'est le meilleur terrain de jeu pour un jeu de tir intense basé sur la couverture comme Gears ».
La genèse de l'escouade Delta
Sur le plan narratif, Gears Of War E-Day s’annonce comme l’un des épisodes les plus intimes de la licence. Le jeu s’intéresse aux débuts de Marcus Fenix et Dominic Santiago.
Selon Matt Searcy, cette approche pourrait offrir « l’une des histoires les plus fortes de Gears of War », en mettant l’accent sur l’humain, la perte et la solidarité plutôt que sur de simples enjeux spectaculaires. Un retour à une émotion brute, loin des récits plus distanciés des épisodes récents.
Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .
Tant que c'est pas comme pokémon legends Z-A et sa "ville" en guise de map, ça me va