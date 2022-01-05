profile
Street Fighter 6
6
Likers
name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/19/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 222
visites since opening : 527221
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
SF6 - Un tournoi japonais banni les maillots de bain de Chun-Li et cie
Actualité
Le Tokyo eSports Festa 2026 aura lieu en janvier prochain et certains ont remarqué dans les règles concernant le tournoi sur Street Fighter 6 que les costumes bikini de Chun-Li, Cammy, Kimberly, Manon et A.K.I., introduit cette année, sont bannis.



Si la raison officielle donnée est que pour un tournoi grand publique avec présence d'enfants, on peut s'étonner encore aujourd'hui du double standard, les costumes maillot de bain de Luke et Jamie torse à poil ne sont pas concernés. Pire, le costume pyjama intégral de Juri qui montre ses sous-vêtement mais également et simplement Mai Shiranui elle-même (et son très fin kimono) ne sont pas bannis malgré leur coté suggestif bien réel.

Chun-Li en maillot de bain 1-pièce, c'est non.
Mai Shiranui en kimono très révélateur, ça reste OK.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/tokyo-metropolitan-government-hosts-street-fighter-6-tournament-but-bans-specific-outfits-to-keep-things-family-friendly/
    tags : capcom street fighter 6 sf6
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/19/2025 at 12:59 PM by masharu
    comments (15)
    rasalgul posted the 12/19/2025 at 01:05 PM
    Défilé de geek boutonneux en approche
    thelastone posted the 12/19/2025 at 01:16 PM
    Ils ont raison , sérieusement j'aimerais pas que mon gosse voit ça pendant un event e-sport surtout que les dernières tenues sont plus que suggestives. Bravo à eux
    aozora78 posted the 12/19/2025 at 01:16 PM
    icebergbrulant posted the 12/19/2025 at 01:23 PM
    J’espère qu’il y aura pas mal de sécurité car ce tournoi risque de manquer de tenue
    stardustx posted the 12/19/2025 at 01:40 PM
    thelastone question sérieuse, tu fais comment quand tu vas à la plage avec ton gosse ?
    akinen posted the 12/19/2025 at 01:42 PM
    Pire, pkoi ce genre de "skin" est censuré dans tous les autres jeux mainstream hors fighting.
    weslloyd1 posted the 12/19/2025 at 01:54 PM
    Ridicule
    thelastone posted the 12/19/2025 at 02:01 PM
    Stardustx réponse sérieuse, je vais la où il ya personne et si c'est blindé j'y vais pas , après en général j'y vais au bled et yanpas ce problème la bas .
    kikoo31 posted the 12/19/2025 at 02:03 PM
    thelastone question sérieuse, les bikini n'existent pas dans ton bled ?
    stardustx posted the 12/19/2025 at 02:07 PM
    thelastone merci pour la réponse
    kurosu posted the 12/19/2025 at 02:17 PM
    Logique
    A lire certains il faut se balader tout ''nu'' vu que c'est banalisé
    kikoo31 tu vois des gens en bikini dans la rue ? Bah là c'est pareil
    masharu posted the 12/19/2025 at 02:30 PM
    kurosu Ce n'est pas tout ou rien, noir ou blanc. Evidemment qu'il ne s'agit pas d'être "nu".

    Street Fighter 6 est CERO C, déconseillé au moins de 15 ans au Japon. Si vous voulez un peu d'ordre, faut s'avoir respecter les préconisations dans la vie...
    slyder posted the 12/19/2025 at 02:39 PM
    À croire qu'on a été procréé en moufle et doudoune, si on doit être choqué avec des culs virtuels maintenant, putain triste monde tragique !
    thelastone posted the 12/19/2025 at 02:46 PM
    Kikoo31 non les gens ont meilleurs goûts t'as des maillots de bains mais elles se trimballent pas avec des string ficelle ou seins nus

    Stardustx

    Masharu oui mais ils savent que les gens respectent pas donc pas le choix faut adapter parceque c'est plus simple dans ce sens

    Slyder Je comprends ton point de vu mais là on parle de gosses
    kurosu posted the 12/19/2025 at 02:52 PM
    masharu tu confonds jouer sur ton canapé et event grand publique, sauf si tu me dis que l'évent bannit les enfants là la censure est plus choquante mais s'en est rien.
    Vous parlez trop pour vous
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo