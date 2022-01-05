description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Le Tokyo eSports Festa 2026 aura lieu en janvier prochain et certains ont remarqué dans les règles concernant le tournoi sur Street Fighter 6 que les costumes bikini de Chun-Li, Cammy, Kimberly, Manon et A.K.I., introduit cette année, sont bannis.
Si la raison officielle donnée est que pour un tournoi grand publique avec présence d'enfants, on peut s'étonner encore aujourd'hui du double standard, les costumes maillot de bain de Luke et Jamie torse à poil ne sont pas concernés. Pire, le costume pyjama intégral de Juri qui montre ses sous-vêtement mais également et simplement Mai Shiranui elle-même (et son très fin kimono) ne sont pas bannis malgré leur coté suggestif bien réel.
Chun-Li en maillot de bain 1-pièce, c'est non.
Mai Shiranui en kimono très révélateur, ça reste OK.
