Actualité

Le Tokyo eSports Festa 2026 aura lieu en janvier prochain et certains ont remarqué dans les règles concernant le tournoi sur Street Fighter 6 que les costumes bikini de Chun-Li, Cammy, Kimberly, Manon et A.K.I., introduit cette année, sont bannis.Si la raison officielle donnée est que pour un tournoi grand publique avec présence d'enfants, on peut s'étonner encore aujourd'hui du double standard, les costumes maillot de bain de Luke et Jamie torse à poil ne sont pas concernés. Pire, le costume pyjama intégral de Juri qui montre ses sous-vêtement mais également et simplement Mai Shiranui elle-même (et son très fin kimono) ne sont pas bannis malgré leur coté suggestif bien réel.Chun-Li en maillot de bain 1-pièce, c'est non.Mai Shiranui en kimono très révélateur, ça reste OK.