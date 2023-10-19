group information
Zootopie 2 : une suite sans surprise
AnimLand


En 2016, Disney sortait Zootopie, un excellent film d’animation mêlant comédie et intrigue policière dans une ville fictive peuplé d'animaux anthropomorphes. Si à l’époque, Disney proposait de la nouveauté avec une bonne approche créative, ce n’est plus le cas aujourd’hui, en misant uniquement sur une stratégie de « suite » par la firme, il n’y a plus aucune bonne idée scénaristique qui en découle, Vice Versa 2 et Vaiana 2 en-têtes.

Et pourtant Zootopie 2 reste agréable a regarder, exploitant à nouveau son concept et en élargissant son lore, ce second volet est plutôt réussi, c’est beau et les nouveaux décors sont très bien travaillés. C’est toujours aussi drôle et les clins d’œil sont sympas, maintenant coté scénario, ça manque de surprises, on reprend la même chose que le premier film, mais en moins bien.

Ce second volet comprend de nombreux nouveaux personnages, peu être un peu trop, au final, ils ne sont jamais vraiment développés, et les autres déjà présent dans le premier film sont très peu mis en avant, dommage, ça aurait pu permettre à ce long-métrage d’aller moins vite dans son rythme qui en l’état ne laisse pas le spectateur respirer un peu.

Zootopie 2 reste solide comme suite, s’appuyant sur son concept, son humour et son duo toujours aussi attachant, on espère un troisième volet qui saura surprendre par un scénario aussi bien écrit que le premier volet.


https://www.youtube.com/watch?v=Kw3935PH01E
    tags :
    posted the 12/02/2025 at 06:40 PM by yanssou
    comments (1)
    zoske posted the 12/02/2025 at 06:55 PM
    easy money! C'est dont Disney a besoin pour l'instant et apparemment le public aussi
