Actu anime / manga et bien plus !
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
Toy Story 5 / Premier teaser
AnimLand
L’ère des jouets est-elle révolue ?
Toy Story 5, exclusivement au cinéma le 17 juin 2026.
https://www.youtube.com/watch?v=cbdsE6MuAMo
2
Likes
Who likes this ?
victornewman
,
kevinmccallisterrr
posted the 11/12/2025 at 02:00 PM by
yanssou
comments (
17
)
pharrell
posted
the 11/12/2025 at 02:47 PM
Le 3 c'était une master class mais le 4, une vraie déception. J'espère qu'ils vont corriger le tir avec cet ultime (?) volet... Le teaser est sympa et l'idée du méchant est très bonne.
Donc très bon début.
liberty
posted
the 11/12/2025 at 03:38 PM
Tablette ! J'en était sûre lol ????
rogeraf
posted
the 11/12/2025 at 03:52 PM
Sont mignons mais au bout de 30 ans, est ce que ca va encore marcher
rogeraf
posted
the 11/12/2025 at 03:53 PM
pharrell
ultime, lol. J'aimerais bien que ca soit ultime mais c'est comme les Star Wars ca s'arrête jamais !
magneto860
posted
the 11/12/2025 at 04:04 PM
Le 3 c’était la fin et le 4 la fin de la fin, avec la retraite du cow-boy. Ca n’en finit plus.
natedrake
posted
the 11/12/2025 at 04:07 PM
rogeraf
Le 4 a dépassé le milliard, donc oui, ça marche encore.
pharrell
posted
the 11/12/2025 at 04:09 PM
rogeraf
: le problème c'est que les nouvelles licences Pixar de ces dernières années ne fonctionnent pas du tout au cinéma! Quasi que des fours au Box office!
Donc ils sortent des suites des licences qui fonctionnent et qui sont mises en avant dans les parcs Disneyland.
djfab
posted
the 11/12/2025 at 04:10 PM
pharrell
: je suis d'accord, le 4 est une déception. Je pense que c'est à nous de savoir nous arrêter puisque Disney n'y arrive pas. C'était parfaitement terminé avec le 3. Bref, ce sera sans moi pour le 5.
marcelpatulacci
posted
the 11/12/2025 at 05:05 PM
Le 5 se passe avant le 4 ??
yanssou
posted
the 11/12/2025 at 05:07 PM
marcelpatulacci
nope après le 4
marcelpatulacci
posted
the 11/12/2025 at 05:39 PM
yanssou
chelou, on voit le duo ensemble dans la chambre comme si la fin du 4 n'avait pas lieu. On verra bien.
yanssou
posted
the 11/12/2025 at 05:41 PM
marcelpatulacci
Oui buzz a du aller chercher Woody avant sa.
marcelpatulacci
posted
the 11/12/2025 at 07:04 PM
yanssou
Ou Woody est revenu parce que étre un SDF...
yanssou
posted
the 11/12/2025 at 07:08 PM
marcelpatulacci
drybowser
posted
the 11/12/2025 at 07:12 PM
Les 4 films sont des sans faute jusqu'à present donc j'en espère autant du 5
rogeraf
posted
the 11/13/2025 at 09:43 AM
natedrake
Ca c'est parcequ'il etait en 3D
terminagore
posted
the 11/13/2025 at 07:09 PM
Le 4 était déjà inutile, autant dire que j'attends pas grand chose du 5.
Mais bon vu que Disney se recentre uniquement sur ce qui cartonne en limitant toute prise de risque, on va en bouffer de la suite.
