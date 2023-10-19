group information
Toy Story 5 / Premier teaser
AnimLand


L’ère des jouets est-elle révolue ?

Toy Story 5, exclusivement au cinéma le 17 juin 2026.
https://www.youtube.com/watch?v=cbdsE6MuAMo
    posted the 11/12/2025 at 02:00 PM by yanssou
    comments (17)
    pharrell posted the 11/12/2025 at 02:47 PM
    Le 3 c'était une master class mais le 4, une vraie déception. J'espère qu'ils vont corriger le tir avec cet ultime (?) volet... Le teaser est sympa et l'idée du méchant est très bonne.

    Donc très bon début.
    liberty posted the 11/12/2025 at 03:38 PM
    Tablette ! J'en était sûre lol ????
    rogeraf posted the 11/12/2025 at 03:52 PM
    Sont mignons mais au bout de 30 ans, est ce que ca va encore marcher
    rogeraf posted the 11/12/2025 at 03:53 PM
    pharrell ultime, lol. J'aimerais bien que ca soit ultime mais c'est comme les Star Wars ca s'arrête jamais !
    magneto860 posted the 11/12/2025 at 04:04 PM
    Le 3 c’était la fin et le 4 la fin de la fin, avec la retraite du cow-boy. Ca n’en finit plus.
    natedrake posted the 11/12/2025 at 04:07 PM
    rogeraf Le 4 a dépassé le milliard, donc oui, ça marche encore.
    pharrell posted the 11/12/2025 at 04:09 PM
    rogeraf : le problème c'est que les nouvelles licences Pixar de ces dernières années ne fonctionnent pas du tout au cinéma! Quasi que des fours au Box office!

    Donc ils sortent des suites des licences qui fonctionnent et qui sont mises en avant dans les parcs Disneyland.
    djfab posted the 11/12/2025 at 04:10 PM
    pharrell : je suis d'accord, le 4 est une déception. Je pense que c'est à nous de savoir nous arrêter puisque Disney n'y arrive pas. C'était parfaitement terminé avec le 3. Bref, ce sera sans moi pour le 5.
    marcelpatulacci posted the 11/12/2025 at 05:05 PM
    Le 5 se passe avant le 4 ??
    yanssou posted the 11/12/2025 at 05:07 PM
    marcelpatulacci nope après le 4
    marcelpatulacci posted the 11/12/2025 at 05:39 PM
    yanssou chelou, on voit le duo ensemble dans la chambre comme si la fin du 4 n'avait pas lieu. On verra bien.
    yanssou posted the 11/12/2025 at 05:41 PM
    marcelpatulacci Oui buzz a du aller chercher Woody avant sa.
    marcelpatulacci posted the 11/12/2025 at 07:04 PM
    yanssou Ou Woody est revenu parce que étre un SDF...
    yanssou posted the 11/12/2025 at 07:08 PM
    marcelpatulacci
    drybowser posted the 11/12/2025 at 07:12 PM
    Les 4 films sont des sans faute jusqu'à present donc j'en espère autant du 5
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 09:43 AM
    natedrake Ca c'est parcequ'il etait en 3D
    terminagore posted the 11/13/2025 at 07:09 PM
    Le 4 était déjà inutile, autant dire que j'attends pas grand chose du 5.
    Mais bon vu que Disney se recentre uniquement sur ce qui cartonne en limitant toute prise de risque, on va en bouffer de la suite.
