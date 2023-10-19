Annoncée en début de semaine , la nouvelle adaptation du manga High School Kimengumi (Le collège fou fou fou) se dévoile en affiche et en trailer pour une diffusion en janvier 2026 au Japon. Kazuaki Seki réalise ce projet au studio d’animation Seven.
SynopsisDans le paisible collège Ichio, cinq élèves pas comme les autres sèment la pagaille à longueur de journée. Rei Ichido, Go Reietsu, Kiyoshi Shusse, Jin Daima et Dai Monohoshi forment le Kimengumi, un groupe aussi inséparable qu’imprévisible, dont les blagues et les délires rythment la vie de l’établissement.
L’arrivée de Yui Kawa, une élève fraîchement transférée, et de son amie Chie Uru va bousculer leur quotidien déjà bien animé. Très vite, les deux jeunes filles se retrouvent happées par l’énergie débordante de ces garçons aussi absurdes qu’attachants !
Le film d’animation All you need is Kill donne de ces nouvelles dans un nouveau trailer prometteur , pour rappel c’est l’adaptation du roman éponyme de Hiroshi Sakurazaka qui à notamment servi d’inspiration pour le film Edge of Tomorrow. Ce long métrage produit par le studio 4°C sera notamment centré sur le personnage de Rita , et sortira le 9 janvier 2026 au Japon.
SynopsisAprès l’invasion d’une plante inconnue venue de l’espace, Rita se retrouve piégée dans une boucle temporelle, condamnée à revivre la même journée encore et encore. À chaque boucle, elle apprend. Elle se bat. Ses souvenirs et son expérience affûtent ses compétences, faisant d’elle une guerrière redoutable. Mais l’interminable cycle de mort et de solitude commence à l’épuiser.
Puis, elle rencontre Keiji, qui lui aussi revit cette même journée en boucle. Deux âmes perdues, piégées dans une guerre sans fin. Leur rencontre pourrait-elle briser le destin ?
Après le rachat de Crunchyroll Manga France par l’éditeur américain HarperCollins qui intervient 3 ans après le rachat de Kaze , un nouveau label de manga est annoncée pour avril 2026 et remplacera celui de Crunchyroll , a noter que les séries en cours ne sont pas concernées.
Second trailer pour l’anime Dead Account qui débutera en janvier 2026.
SynopsisDans un monde où les fantômes hantent désormais Internet, les âmes perdues se manifestent dans les espaces numériques où elles ont laissé leurs plus forts attachements.
Nous suivons Soji Enishiro, un lycéen de 15 ans qui se cache derrière le pseudonyme Aoringo sur les réseaux. Sous ce nom, il diffuse des vidéos violentes et provocantes, uniquement pour attirer les clics et récolter assez d’argent afin de payer les soins médicaux de sa petite sœur.
Mais derrière ses airs cyniques et sa popularité en ligne, Soji n’est qu’un adolescent doux, passionné de pudding et prêt à tout pour protéger sa famille. Un jour, lors d’un live, il est attaqué par un fantôme numérique et survit de justesse, réveillant en lui un étrange pouvoir spirituel. Il est alors repéré par la Miden Academy, une école secrète formant des exorcistes capables de combattre les entités hantant le cyber-espace.
Nouveau trailer pour le film d’animation Whoever Steals This Book qui sortira le 26 décembre au Japon.
L’édition prestige de Princesse Saphir d'Osamu Tezuka sortira le 12 novembre au prix de 29,99€.
SynopsisA sa naissance, la princesse Saphir, victime d'un ange taquin, n'a de féminin que le corps... Éduquée comme un garçon, elle devra accomplir sa destinée : assurer la succession de la couronne. Mais saura-t-elle déjouer les pièges que lui tendront le duc Duralmine et son sbire afin de la démasquer et ainsi asseoir Plastic, le fils du duc, sur le trône ?
Proposé en 3 volumes , le premier tome du manga Goze Hotaru paraîtra le 11 février 2026 au éditions Crunchyroll au prix de 7,99€.
SynopsisDepuis la mort de sa mère et le départ de son géniteur, Hotaru vit aux côtés de son grand-père. Malvoyante, la jeune fille vit cloîtrée, persuadée que son handicap est un poids pour les siens. Jusqu'à ce que son aïeul l'emmène écouter le spectacle des Goze, musiciennes itinérantes qui vivent de leur art et ne laissent pas la cécité limiter leurs perspectives. Touchée par leurs voix et leurs shamisens, Hotaru décide de leur emboîter le pas pour devenir elle-même une Goze accomplie et, peut-être, retrouver la trace de son père...