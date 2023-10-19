Annoncée en début de semaine , la nouvelle adaptation du manga High School Kimengumi (Le collège fou fou fou) se dévoile en affiche et en trailer pour une diffusion en janvier 2026 au Japon. Kazuaki Seki réalise ce projet au studio d’animation Seven.

Le film d’animation All you need is Kill donne de ces nouvelles dans un nouveau trailer prometteur , pour rappel c’est l’adaptation du roman éponyme de Hiroshi Sakurazaka qui à notamment servi d’inspiration pour le film Edge of Tomorrow. Ce long métrage produit par le studio 4°C sera notamment centré sur le personnage de Rita , et sortira le 9 janvier 2026 au Japon.

Après le rachat de Crunchyroll Manga France par l’éditeur américain HarperCollins qui intervient 3 ans après le rachat de Kaze , un nouveau label de manga est annoncée pour avril 2026 et remplacera celui de Crunchyroll , a noter que les séries en cours ne sont pas concernées.

Second trailer pour l’anime Dead Account qui débutera en janvier 2026.

Nouveau trailer pour le film d’animation Whoever Steals This Book qui sortira le 26 décembre au Japon.

L’édition prestige de Princesse Saphir d'Osamu Tezuka sortira le 12 novembre au prix de 29,99€.

Proposé en 3 volumes , le premier tome du manga Goze Hotaru paraîtra le 11 février 2026 au éditions Crunchyroll au prix de 7,99€.