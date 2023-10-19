Akane Banashi est adapté en anime et s’offre un premier teaser pour une diffusion en 2026 , le studio ZEXCS (Bakuten!!) en assure la production.
SynopsisDepuis son enfance, Akane admire profondément son père, un maître du rakugo, cet art traditionnel japonais où un seul conteur captive son public en incarnant plusieurs personnages grâce à la voix, aux gestes et aux expressions. Mais son rêve s’effondre lorsqu’encore écolière, elle assiste à l’expulsion brutale de son père et de tous les candidats de l’École Arakawa, alors qu’il visait le rang suprême de shin’uchi.
Six ans plus tard, portée par une détermination sans faille et secrètement formée par l’ancien maître de son père, Akane décide de marcher sur ses traces. Son objectif : devenir shin’uchi, laver l’honneur de son père et prouver à tous que le rakugo est un art digne de respect et de reconnaissance.
Premier teaser pour l’anime Pétales de Réincarnation qui est prévu pour 2026 , Shun Kudo (Grendizer U, Kimi dake ni Motetainda) réalise cette adaptation du manga de KONISHI Mikihisa au studio Benten Film.
SynopsisNous suivons le quotidien de Toya Senji, un jeune homme de 16 ans rongé par un complexe d’infériorité et vivant dans l’ombre de son frère décédé. Sentant qu’il n’a aucun talent remarquable et rejeté par ses parents, Toya se trouve confronté à une réalité morne et sans espoir.
Tout change lorsqu’il découvre la branche de réincarnation grâce à Haito, une camarade de classe. Ce procédé extraordinaire permet à une personne de devenir un « revenant » en héritant du talent d’une figure historique illustre. Fasciné par la possibilité de transcender sa médiocrité apparente, Toya Senji saisit l’opportunité pour essayer de changer le cours de son existence.
Cependant, il apprend rapidement que chaque médaille a son revers. Si certains revenants utilisent leurs dons pour le bien de l’humanité, d’autres ramènent à la vie les pires criminels de l’Histoire, semant chaos et destruction. Toya, dans sa quête pour trouver sa place et prouver sa valeur, rejoint « La forêt des grands hommes », un lieu où les revenants aspirent à réaliser de grandes choses. Mais les choses prennent une tournure inattendue, mettant Toya au cœur de conflits et de dilemmes moraux profonds.
Suikoden The Anime , l’adaptation du jeu Suikoden II se montre dans un premier visuel pour une diffusion prochaine en 2026.
Made in Abyss fait son grand retour dans une série de 6 films d’animation adaptant le reste du manga. Le premier Made in Abyss: Mezameru Shinpi qui sera la suite directe de la seconde saison sortira en 2026 au Japon, le réalisateur Masayuki Kojima est toujours au commande au studio Kinema Citrus.
La saison 1 de Twisted-Wonderland Episode of Heartslabyul sortira le 29 octobre sur Disney + et comptera un total de 8 épisodes.
SynopsisAlors qu’il s’apprête à rentrer de son entraînement de kendo, le jeune Yuken Enma, simple étudiant japonais comme les autres, est percuté par une étrange calèche noire. À son réveil, il découvre un monde qui lui est totalement inconnu : le Twisted-Wonderland.
Ce lieu surnaturel abrite la prestigieuse université de magie Night Raven et ses sept dortoirs, dont la maison Heartslabyul, strictement régie par les règles sévères imposées par son leader, Riddle Rosehearts. Pourtant, entre l’étrange doyen, le « chat » cracheur de flammes, les cercueils et le miroir des ténèbres, le plus grand mystère demeure les raisons de la présence du jeune Yuken dans cet univers.
Sur le campus, celui-ci fait la rencontre d’autres élèves de Heartslabyul et se retrouve bientôt embarqué dans des péripéties dont il est bien loin de pouvoir imaginer les conséquences…
Le film L’étoile de Paris en fleur est annoncé , une production original de Goro Taniguchi (Code Geass , One Piece Red) qui sortira le 13 mars prochain au Japon. Le studio Arvo Animation est en charge du projet avec Taniguchi comme réalisateur et Katsuya Kondo (Kiki la petite sorcière) s’occupera des character designs du film.
SynopsisAu détour d’une rencontre fortuite à Yokohama, Fujiko, aspirante peintre, et Chizuru, passionnée de ballet, voient leurs chemins se croiser. Les hasards de la vie les mènent à Paris, capitale artistique du début du XXᵉ siècle, où elles s’engagent dans une quête acharnée pour donner vie à leurs ambitions. Leur parcours, marqué par les épreuves et la détermination, ravive chez ceux qu’elles touchent la lueur d’un espoir tourné vers l’avenir.
Sailor Moon s’invite chez ADN , les 200 épisodes ainsi que les épisodes spéciaux et films seront prochainement disponible sur la plate-forme en vostfr et en vf.
SynopsisUsagi Tsukino est une écolière de 14 ans, joyeuse et énergique, qui peut être un peu maladroite et pleurnicheuse. Un jour, après avoir sauvé un chat doué de parole nommé Luna, elle apprend de cette dernière qu’elle est Sailor Moon, une gardienne de l’amour et de la justice. Luna lui demande de partir à la recherche de la Princesse de la Lune avec les autres Guerrières Sailor. Usagi se transforme en Sailor Moon et commence à combattre les monstres du Dark Kingdom, qui volent l’énergie des habitants de la ville.
Sailor Moon se démène dans ces combats peu familiers. Cependant, une à une, quatre autres Sailor Guardians se rassemblent à ses côtés : Ami Mizuno, Rei Hino, Makoto Kino, et Minako Aino. Qui est la mystérieuse Princesse de la Lune ? Quel est le véritable but de l’énigmatique gentleman Tuxedo Mask, qui semble veiller sur Sailor Moon ? Alors que la bataille entre les Guerrières Sailor et le Dark Kingdom fait rage, elle conduit progressivement Usagi vers un étrange destin.