Akane Banashi est adapté en anime et s’offre un premier teaser pour une diffusion en 2026 , le studio ZEXCS (Bakuten!!) en assure la production.

Premier teaser pour l’anime Pétales de Réincarnation qui est prévu pour 2026 , Shun Kudo (Grendizer U, Kimi dake ni Motetainda) réalise cette adaptation du manga de KONISHI Mikihisa au studio Benten Film.

Suikoden The Anime , l’adaptation du jeu Suikoden II se montre dans un premier visuel pour une diffusion prochaine en 2026.

Made in Abyss fait son grand retour dans une série de 6 films d’animation adaptant le reste du manga. Le premier Made in Abyss: Mezameru Shinpi qui sera la suite directe de la seconde saison sortira en 2026 au Japon, le réalisateur Masayuki Kojima est toujours au commande au studio Kinema Citrus.

La saison 1 de Twisted-Wonderland Episode of Heartslabyul sortira le 29 octobre sur Disney + et comptera un total de 8 épisodes.

Le film L’étoile de Paris en fleur est annoncé , une production original de Goro Taniguchi (Code Geass , One Piece Red) qui sortira le 13 mars prochain au Japon. Le studio Arvo Animation est en charge du projet avec Taniguchi comme réalisateur et Katsuya Kondo (Kiki la petite sorcière) s’occupera des character designs du film.

Sailor Moon s’invite chez ADN , les 200 épisodes ainsi que les épisodes spéciaux et films seront prochainement disponible sur la plate-forme en vostfr et en vf.