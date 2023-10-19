Toujours produit par le studio Sunrise , le film d’animation Mobile Suit GUNDAM Hathaway – The Sorcery of Nymph s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 30 janvier 2026 au Japon.

Premier teaser pour l’anime Tsugai : Daemons of the Shadow Realm , l’adaptation du manga de Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) qui sera diffusé en avril 2026 et comptera un total de 26 épisodes.

Nouveau visuel pour la saison 3 de Fire Force qui reprendra dès le 9 janvier 2026 sur Crunchyroll.

L’anime Kaya-Chan isnt Scary se montre en trailer pour une diffusion en janvier 2026.

L’éditeur Le Lézard Noir proposera le 22 octobre un coffret réunissant les deux tomes d’Hirayasumi au prix de 26€.

Le premier volume du spin of de Bungô Stray Dogs qui compte un total de 4 tomes sortira le 31 octobre chez l’éditeur Ototo Manga.

Le film d’animation L'Œuf de l'ange débarque au cinéma le 3 décembre en vostfr et en version remastérisé , ce long métrage qui n’est jamais sortit en France est réalisé par Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) épaulé par le directeur artistique Yoshitaka Amano (Final Fantasy).

Nouveau visuel pour l’anime L’Atelier des Sorciers qui est reporté en 2026 sans plus de précisions.

Nouveau visuel pour la saison 2 de Dorohedoro qui débutera finalement en avril 2026 au Japon.

Nouvelle affiche et trailer pour l’anime L’Homme invisible et sa future épouse qui débutera le 8 janvier 2026 sur Crunchyroll.

Premier teaser pour la saison 4 d’Invincible qui sera diffusé en mars 2026 sur Prime Video.

Warner Bros. Animation annonce Batman Knight Fall , un projet de 4 films qui adapteront le comics du même nom , la première partie sortira en 2026 , plus d’info prochainement.

Mauvaise nouvelle pour le manga Frieren qui entre en pause indéterminé pour des raisons de santé de l’auteur et de son illustratrice. La saison 2 de l’anime est toujours prévu pour le 16 janvier 2026 sur Crunchyroll.

L’anime Trigun Stargaze , la suite de Stampede se présente en trailer pour une diffusion prévu en janvier 2026 sur Crunchyroll , Masako Sato réalise ce projet au studio d’animation Orange.