Toujours produit par le studio Sunrise , le film d’animation Mobile Suit GUNDAM Hathaway – The Sorcery of Nymph s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 30 janvier 2026 au Japon.
SynopsisDans un futur où la Fédération Terrestre règne d’une main de fer, les inégalités entre la Terre et les colonies spatiales provoquent la naissance d’un mouvement de résistance : Mufti. À sa tête se trouve Hathaway Noa, fils d’un héros de guerre, aujourd’hui considéré comme un terroriste.
Hanté par ses actes passés, Hathaway pilote le Gundam Xi dans une lutte désespérée pour renverser un gouvernement corrompu et redéfinir le destin de l’humanité. Mais face à lui se dressent de nouvelles menaces, dont le mystérieux Mobile Suit Nymph Circe, machine expérimentale dotée de capacités magiques et d’un pilote insaisissable. Leur affrontement s’annonce aussi symbolique que dévastateur.
Premier teaser pour l’anime Tsugai : Daemons of the Shadow Realm , l’adaptation du manga de Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) qui sera diffusé en avril 2026 et comptera un total de 26 épisodes.
SynopsisDans un monde où certains humains peuvent contrôler des duos d’esprits surnaturels appelés Daemons, les jumeaux Yuru et Asa voient leur destin bouleversé. Séparés dès leur enfance, ils se retrouvent au cœur d’un conflit ancien opposant des clans mystiques et des forces divines prêtes à plonger le monde dans le chaos. Entre secrets d’État, prophéties et sacrifices, Yuru devra affronter la vérité sur sa sœur et sur le lien qui unit leurs âmes aux Daemons de la lumière et des ténèbres.
Nouveau visuel pour la saison 3 de Fire Force qui reprendra dès le 9 janvier 2026 sur Crunchyroll.
L’anime Kaya-Chan isnt Scary se montre en trailer pour une diffusion en janvier 2026.
SynopsisNous suivons le quotidien de la jeune Kaya Satou, une élève de maternelle au comportement inhabituel, et de son enseignante, Chie Hasumi. Kaya, souvent impliquée dans des querelles et des bagarres avec ses camarades, est perçue comme une perturbatrice constante. Face à ces défis quotidiens, Chie-sensei est chargée de surveiller attentivement Kaya pendant les heures de classe.
Cependant, la réalité de Kaya est bien différente de ce que tous pensent. Chie-sensei découvre un jour que Kaya est capable de percevoir le surnaturel. L’enfant s’efforce en réalité de protéger ses camarades de classe de menaces surnaturelles invisibles pour les autres.
À travers cette série, nous explorons les interactions uniques entre Kaya, une enfant courageuse confrontée à un monde invisible effrayant, et Chie-sensei, une enseignante qui apprend à comprendre et à soutenir son élève exceptionnelle.
L’éditeur Le Lézard Noir proposera le 22 octobre un coffret réunissant les deux tomes d’Hirayasumi au prix de 26€.
SynopsisHiroto Ikuta, 29 ans, freeter (employé à temps partiel), a reçu en héritage une petite maison de plain-pied que lui a léguée une vieille dame avec laquelle il s’était lié d’amitié.
Rejoint par Natsumi, sa jeune cousine qui vient d’arriver à Tokyo pour poursuivre des études d’art, ils entament sous le même toit une vie à la fois paisible et mouvementée !
Le premier volume du spin of de Bungô Stray Dogs qui compte un total de 4 tomes sortira le 31 octobre chez l’éditeur Ototo Manga.
SynopsisSept ans avant les événements principaux de Bungô Stray Dogs. Le jeune Osamu Dazai, alors membre de la Mafia Portuaire, est chargé par le chef Mori d’enquêter sur des rumeurs concernant la résurrection de l’ancien chef de la mafia. Au cours de son enquête, il rencontre Chûya Nakahara, un manipulateur de gravité et leader d’un gang.
Le film d’animation L'Œuf de l'ange débarque au cinéma le 3 décembre en vostfr et en version remastérisé , ce long métrage qui n’est jamais sortit en France est réalisé par Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) épaulé par le directeur artistique Yoshitaka Amano (Final Fantasy).
SynopisUne jeune fille fragile parcourt un monde obscur et dangereux. Sa survie semble dépendre d'un oeuf mystérieux qu'elle transporte.
Nouveau visuel pour l’anime L’Atelier des Sorciers qui est reporté en 2026 sans plus de précisions.
SynopsisL'histoire nous entraîne aux côtés de Coco, une fille qui rêve de devenir une sorcière. Cependant, tout le monde sait que la magie est un don qui s'obtient à la naissance et Coco est malheureusement née sans. Cette dernière est donc sur le point de renoncer à son rêve jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Kieffrey, un mystérieux magicien itinérant.
C'est après l'avoir observé en train de faire de la magie d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant qu'elle comprend que son rêve pourrait peut-être se réaliser.
Nouveau visuel pour la saison 2 de Dorohedoro qui débutera finalement en avril 2026 au Japon.
Nouvelle affiche et trailer pour l’anime L’Homme invisible et sa future épouse qui débutera le 8 janvier 2026 sur Crunchyroll.
SynopsisShizuka Yako, une jeune femme non-voyante empreinte de douceur, travaille comme réceptionniste dans une agence de détectives. Parmi ses collègues se trouve Akira Tonome, un détective toujours élégant et, surtout, invisible ! Si cette capacité hors du commun lui permet de briller lors d’enquêtes complexes, elle ne trompe pas Shizuka, qui perçoit toujours sa présence.
Premier teaser pour la saison 4 d’Invincible qui sera diffusé en mars 2026 sur Prime Video.
Warner Bros. Animation annonce Batman Knight Fall , un projet de 4 films qui adapteront le comics du même nom , la première partie sortira en 2026 , plus d’info prochainement.
SynopsisEn planifiant l’évasion de tous les criminels de l’asile d’Arkham, Bane exécute le premier mouvement d’un plan minutieusement pensé. Son objectif est simple : détruire physiquement et mentalement le Chevalier Noir. Acculé, exténué, Batman est contraint de faire appel à ses dernières forces pour finalement s’avouer vaincu, pour la toute première fois.
Mauvaise nouvelle pour le manga Frieren qui entre en pause indéterminé pour des raisons de santé de l’auteur et de son illustratrice. La saison 2 de l’anime est toujours prévu pour le 16 janvier 2026 sur Crunchyroll.
L’anime Trigun Stargaze , la suite de Stampede se présente en trailer pour une diffusion prévu en janvier 2026 sur Crunchyroll , Masako Sato réalise ce projet au studio d’animation Orange.
SynopsisSur la planète désertique Noman’s Land, Meryl Stryfe et Roberto De Niro, deux journalistes en quête d’un scoop, partent à la recherche du légendaire hors-la-loi, Vash the Stampede. Mais celui qu’ils découvrent dans la ville aride de Jeneora Rock est bien différent du terroriste sanguinaire dont on parle dans les rumeurs. Vash est en réalité un vagabond pacifiste et insouciant, apprécié des habitants. Son infâme réputation ? Elle provient en réalité des destructions et massacres causés par son frère jumeau, Millions Knives.
Malgré sa nature pacifique, le chaos le suit partout, attirant l’attention des chasseurs de primes avides de toucher la somme astronomique mise sur sa tête. Lorsque ces mercenaires menacent la ville et sa précieuse centrale d’énergie, Vash se voit contraint de manier son revolver avec une précision hors pair pour protéger ceux qui lui font confiance.
Mais les dangers ne viennent pas seulement des chasseurs de primes. Dans l’ombre, Millions Knives, animé par une ambition destructrice, prépare un plan qui pourrait engloutir la planète dans le chaos. Pour sauver Noman’s Land, Vash devra affronter son passé, ses propres démons… et son propre frère.
trigun le design... no comment
Sinon le speetch sur l'école maternelle surnaturelle, à surveiller.