creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 09/28/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
    posted the 09/28/2025 at 04:07 PM by kevisiano
    comments (11)
    pcsw2 posted the 09/28/2025 at 04:08 PM
    Cette semaine space marine 2 et dying light the beast
    aozora78 posted the 09/28/2025 at 04:08 PM
    Silent Hill 2 Remake - L'ambiance est super cool!
    Mega-Bonk - Je suis rentré dans la débilité de ce truc addictif
    icebergbrulant posted the 09/28/2025 at 04:16 PM
    Clair Obscur, j’explore partout avant de finir le jeu
    Et entre 2 parties, je me fais une ou deux petites sessions d’Everybody's Golf Hot Shots
    torotoro59 posted the 09/28/2025 at 04:21 PM
    Dying light the beast
    playshtayshen posted the 09/28/2025 at 04:22 PM
    Death stranding 2 et le soir RE 4 Remake en full option ps5 pro miam miam
    adamjensen posted the 09/28/2025 at 04:23 PM
    Silent Hill f
    ouken posted the 09/28/2025 at 04:26 PM
    Silent hill F vraiment pas mal alors que j'avais des questions...
    Du Gears 4 le meilleur pour moi
    nuage posted the 09/28/2025 at 04:34 PM
    HK Silksong que je viens de finir à 100% en 90 heures.

    Un jeu d’une richesse inouïe, mais aussi terriblement épuisant.

    Au passage, la Tour Corallienne, mon Dieu quel supplice.

    J’ai du le recommencer au moins 20/30 fois avant de le réussir.

    Bref je suis très content de l’avoir fini, et je pense ne pas le relancer avant plusieurs années. XD
    zekk posted the 09/28/2025 at 04:49 PM
    J'ai réparé mon GameBoy micro, du coup j'ai relancé FF6 ^^
    hatefield posted the 09/28/2025 at 04:51 PM
    Terminé Silent Hill F, peu passionnant avec un systeme de combat qui n'a rien a faire là à part casser l'immersion.
    Commencé Trails in the Sky, ça se laisse parcourir mais pour le moment le jeu enchaine tout les poncifs du rpg jap kikoolol pour otak, avec de sacrés moments de longueur pour ne rien raconter. J"espère que ça va devenir un peu plus sérieux a un moment
    jofe posted the 09/28/2025 at 04:53 PM
    J'ai fini l'acte 3 de Silksong.

    Une vraie déception. Se taper 15 heures de quêtes annexes sans intérêt pour un chapitre claqué avec majoritairement juste du spam d'arènes et plusieurs boss recyclés. J'aurais mis volontiers un 8/10 si j'avais arrêté à l'acte 2, mais je descends aisément à 7/10 après cet acte 3.

    Je trouve ça même aberrant quand on sait que les devs disent "on aurait pu encore reporter le jeu tellement on avait encore d'idées à ajouter". Quand tu recycles tes boss et que tu ajoutes des arènes partout pour remplir ta map, c'est plutôt le signe que tu es tombé à court d'idées depuis longtemps.
