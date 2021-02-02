ActuGaming 8/10

IGNFrance 8/10

Gameblog 7/10

JV 14/20

Millenium 70%

Avec Borderlands 4, Gearbox signe un retour solide qui parvient à corriger nombre des erreurs de son prédécesseur tout en modernisant la formule. L’aventure gagne en fluidité grâce à ses environnements plus ouverts, ses nouvelles mécaniques de déplacement et un endgame bien pensé, capable d’occuper les chasseurs de l’Arche pendant des dizaines d’heures. La narration, plus maîtrisée et mieux intégrée à l’univers, n’atteint pas encore les sommets du deuxième épisode mais offre un cadre cohérent et engageant. Techniquement soigné sur PC, toujours délirant côté loot et parfaitement calibré pour la coopération, ce quatrième opus consolide l’identité de la licence sans la révolutionner.Le plus fou avec ce Borderlands 4, c'est qu'il n'apporte aucune innovation particulière à son genre, ce qui pourrait lui être reproché. Mais il répond à toutes les attentes d'un joueur de FPS Looter/Shooter en intégrant tous les éléments indispensables ajoutés par d'autres titres ces 10 dernières années. Mieux encore, il donne l'impression que la licence a toujours été aussi dynamique et énergique, comme si notre nostalgie nous avait fait imaginer un opus idéal qui se trouve désormais devant nous. Avec son histoire classique mais intéressante , ses personnages plutôt attachants, son action frénétique, sa sensation de puissance jouissive, sa coopération toujours aussi grisante, son contenu déjà conséquent et promis à augmenter très rapidement, ainsi que son ergonomie enfin adaptée au jeu et aux attentes du public, Borderlands 4 s'ajoute à la liste des incontournables de l'année, d’autant plus pour les fans de la première heure qui pourront voir ici un retour en fanfare, à condition que vous accrochiez à son univers toujours aussi grinçant, à sa direction artistique unique sublimée ici au détriment de quelques concessions techniques, son classicisme encore bien marqué sur sa structure et à son principe de « grind » de missions pour toujours plus de loot et de massacres - un vrai travail de Brutasse !Borderlands 4 prend un virage qui ne plaira pas forcément à tout le monde. À vouloir cocher toutes les cases demandées par certains fans, il en oublie un peu son identité. Moins drôle et moins marquant que les précédents épisodes, c’est surtout dans son contenu secondaire que l’on retrouvera quelques petites histoires amusantes et décalées. La trame principale quant à elle se prend bien trop au sérieux et on aura peut-être un peu de mal à se laisser prendre au jeu au départ. Ce n’est qu’après quelques heures, ou en coop avec des amis, que le jeu prend une dimension un peu plus amusante. Son loot est ultra généreux, on se transforme en vraie machine de guerre et les gunfights deviennent vraiment grisants. Borderlands 4 est extrêmement généreux et vous tiendra déjà en haleine de très nombreuses heures avant même d’atteindre son endgame. Ce n’est pas plus mal parce qu’au lancement, celui-ci ne parlera qu’aux fous furieux du farming avec son contenu certes amélioré, mais toujours chiche et redondant pour le joueur moyen. Un bon shooter-looter à n’en pas douter, mais ce n’est clairement pas le meilleur Borderlands de la série.La révolution punk-apo n’aura pas lieu en 2025. Fort des qualités historiques de la saga et cherchant à en gommer les défauts, Borderlands 4 brille par sa direction artistique, sa générosité, ses mécaniques RPG, son multijoueur coopératif et le dynamisme de ses combats, mais se heurte à une dure réalité. Un looter-shooter peine à s’épanouir en monde ouvert. Cette nouvelle liberté offerte aux Chasseurs de l'Arche finit par exacerber un sentiment de répétitivité omniprésent. Les fans du genre en quête perpétuelle de puissance devraient y trouver leur compte, ceux désireux d’explorer un monde inconnu un peu moins.Solide sur ses appuis, Borderlands 4 est un looter shooter satisfaisant, avec une recherche de l'équipement ultime qui parlera sans aucun doute à de nombreux joueurs. Mais le passage au monde ouvert ne s'est pas fait sans heurts et malgré toutes les nouveautés sympathiques de cet épisode, difficile de s'investir outre-mesure sur la planète Kairos : les activités génériques, la difficulté erratique et le rythme global haché par les trop nombreuses phases de dialogues viennent quelque peu saboter la fête. De quoi vous empêcher de profiter pleinement d'un jeu 100% coop au contenu très correct ? Pas sûr.