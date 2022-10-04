Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
8
Likes
Likers
name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 08/31/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles : 173
visites since opening : 520061
subscribers : 3
bloggers : 1
Vos jeux de la semaine ?
Ça fait de l'espace pour Silksong ou pas ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 08/31/2025 at 10:36 AM by kevisiano
    comments (28)
    shinz0 posted the 08/31/2025 at 10:39 AM
    Sword of the Sea, cette pépite
    Lost Records Tape 2, pas le meilleur jeu narratif que j'ai fait mais une histoire très touchante
    lazer posted the 08/31/2025 at 10:42 AM
    MGS en mode EXTREME
    zekk posted the 08/31/2025 at 10:52 AM
    Tales of Legendia et hollow knight
    thejoke posted the 08/31/2025 at 10:53 AM
    Yakuza infinite wealth. J'ai lâché death stranding 2 pour l'instant.
    toru posted the 08/31/2025 at 11:00 AM
    Exit 8
    Platform 8
    Fantasy Life i : la voleuse de temps
    ouken posted the 08/31/2025 at 11:02 AM
    Du Gears toujours aussi bon ,lost soul j'abandonne vraiment moyen de moyen , et du skie of Arcadia encore
    yanssou posted the 08/31/2025 at 11:10 AM
    Le remake d'Epic Mickey et Metal gear solid delta
    icebergbrulant posted the 08/31/2025 at 12:05 PM
    Platine d’Assassin’s Creed Shadows, le jeu est plutôt bon et les 2 héros sont sympas mais ne jamais enchaîner 2 Open-Worlds d’affilée (Death Stranding 2) car qu’est-ce que j’ai eu du mal à rentrer dans le jeu

    Je vais attendre le DLC Solo le 16 septembre

    Et là, j’ai commencé Lunar Remastered Collection, je n’avais jamais fait le 1er, c’est sympa, RPG old-school très classique, je ne pensais pas qu’il y avait autant d’humour ou alors c’est la traduction française qui a pris des libertés
    Par contre, on est dans le syndrome "je parle aux habitants, j’avance à peine scénaristiquement et hop, tous les villageois ont de nouvelles phrases"
    Ça me rappelle la série des The Legend Of Heroes
    kevinmccallisterrr posted the 08/31/2025 at 12:06 PM
    F-Zero 99
    Botanicula
    Plant vs. Zombies
    Stardew Valley (coop)
    pcsw2 posted the 08/31/2025 at 12:13 PM
    Kingdom come deliverance 2 que j'ai recommencer en hardcore, il reste mon goty 2025 pour l'instant.
    Ready or not , zelda awakening
    zekk posted the 08/31/2025 at 12:16 PM
    icebergbrulant je trouve que les Lunar sur la longueur c'est fatiguant... J'ai préféré les grandia
    ioop posted the 08/31/2025 at 12:26 PM
    mafia juste le début 1h, j'attends hollow knight et j'ai préco ea fc 25e et je vais préco prochainement bf, jme suis pris un abo 1an essential à 41e aussi
    badeuh posted the 08/31/2025 at 12:46 PM
    Children of Morta et Shinobi
    ravyxxs posted the 08/31/2025 at 01:02 PM
    33 EXP
    MGS3 DELTA
    KCD2
    HOLLOW KNIGHT

    pcsw2 Ready or not est comment ? Il est dans ma librairie. KCD2 hardcore ? Ce système de combat me soule toujours autant c'est dingue....
    icebergbrulant posted the 08/31/2025 at 01:19 PM
    zekk Grandia 1, qu’est-ce que je l’ai adoré
    On avait vraiment l’impression de partir à l’aventure

    Dommage que les suites étaient bien au-dessous
    pcsw2 posted the 08/31/2025 at 01:35 PM
    ravyxxs ready or not et un excellent jeu de swat très exigeant et très bien réalisé avec une ia au dessus du lot.
    Pour kcd2 oui le système de combat n'est pas fait pour tout le monde moi j'adore
    fan2jeux posted the 08/31/2025 at 02:04 PM
    Ninja gaiden que j ai fini
    avan posted the 08/31/2025 at 02:09 PM
    Pokemon soulsilver DS
    churos45 posted the 08/31/2025 at 02:23 PM
    J'ai fini plusieurs petits jeux : Sword of the Sea, Indika et Silt. Là j'essaie d'avancer dans Ace Attorney Investigations 2
    cyr posted the 08/31/2025 at 02:32 PM
    Rien commencé de nouveaux.

    Un peu de disney dream Light valley, un peu de hitman, un peu de cyberpunk, un peu de train sim world 5,
    walterwhite posted the 08/31/2025 at 02:32 PM
    Gears Reloaded
    Mafia The old country
    soulfull posted the 08/31/2025 at 03:19 PM
    Switch: Terminé Hollow knight. Bon Metroidvania qui ne m'aura pas marqué. j'ai preferé de loin Les 2 Ori ou Metroid Dread. Mais je salue l'effort des developpeurs et la direction artistique du jeu est magnifique.

    Ps5: Ghost Of tsushima. Je joue en difficile et j'adore. La map n'est pas énorme et les combats sont funs.Un bon Open world pas ecoeurant.

    Xbox Series X: Je commence Resident Evil 3 Remake et je fais de temps en temps des niveaux sur Crash 4 qui est vraiment mieux que je pensais.
    magneto860 posted the 08/31/2025 at 03:45 PM
    Death stranding platiné. Je vais enfin pouvoir reprendre une vie sociale.
    zoske posted the 08/31/2025 at 04:37 PM
    Fini Ninja gaiden 2D, très sympa et il y a faire pour le platiner
    J'ai repris le dernier Doom pour faire toutes les maps à 100%
    Et un peu de Monster Hunter Wilds pour faire les petites quêtes qui sont sorties après Akuma.

    Prochain jeu Shinobi et reprendre Silent Hill 2
    hatefield posted the 08/31/2025 at 04:51 PM
    Terminé Echoes of the End, dommage que le jeu soit complètement gaché par les combats, parce que sinon c'est pas mal.
    Terminé MGS3 Delta, et que dire a part que la magie n'est plus là, tout du moins en mode moderne. Surpris aussi par le fait que le jeu soit aussi court, j'en avais pas le souvenir. Je vais quand même essayer de le refaire en mode classique voir si on retrouve les sensations de l'époque, mais je crains que le jeu soit au final tout simplement trop vieillot.
    hypermario posted the 08/31/2025 at 04:59 PM
    DK Bonanza : Je fais les epreuves post end game, j'en suis a l'elephant.
    Je me regale.
    killia posted the 08/31/2025 at 06:43 PM
    Sur Lost Soul Aside :
    Au début j’étais catastrophé par la narration qui commençait bien, simple, tranquille, avant de te balancer des dialogues d’exposition complètement creux, un prétexte bidon au pacte qui lié le héros à l’entité qui lui file ses pouvoirs.
    Les combats se sont bonifié et une fois passé le prologue, le scénario se stabilise et redevient intéressant mais surtout le gameplay apporte plus de variété que FFXVI et les combats de boss sont vraiment jouissifs.
    J’espère que ça va se maintenir.

    Sword of the Sea : ma pépite indé de cet été. Je pense le reprendre sur Steam Deck afin de le refaire dans mon lit.
    terminagore posted the 08/31/2025 at 07:38 PM
    PS5 :
    - Asterigos. Petit double A bien sympathique, qui emprunte des mécaniques de Dark Souls mais avec une patte plus cartoonesque, un peu de second degré, et plus d’accessiblité.
    - Slay the Princess : visual novel sympathique également, même si un peu répétitif et pas aussi riche en possibilités/issues que ce que j’ai pu lire.

    Switch : Paper Mario Gamecube essentiellement.
