accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Vos jeux de la semaine ?
group information
8
Likes
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
08/31/2025
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
173
visites since opening :
520061
subscribers :
3
bloggers :
1
kevisiano
(creator)
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
Ça fait de l'espace pour Silksong ou pas ?
tags :
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 08/31/2025 at 10:36 AM by
kevisiano
comments (
28
)
shinz0
posted
the 08/31/2025 at 10:39 AM
Sword of the Sea, cette pépite
Lost Records Tape 2, pas le meilleur jeu narratif que j'ai fait mais une histoire très touchante
lazer
posted
the 08/31/2025 at 10:42 AM
MGS en mode EXTREME
zekk
posted
the 08/31/2025 at 10:52 AM
Tales of Legendia et hollow knight
thejoke
posted
the 08/31/2025 at 10:53 AM
Yakuza infinite wealth. J'ai lâché death stranding 2 pour l'instant.
toru
posted
the 08/31/2025 at 11:00 AM
Exit 8
Platform 8
Fantasy Life i : la voleuse de temps
ouken
posted
the 08/31/2025 at 11:02 AM
Du Gears toujours aussi bon ,lost soul j'abandonne vraiment moyen de moyen , et du skie of Arcadia encore
yanssou
posted
the 08/31/2025 at 11:10 AM
Le remake d'Epic Mickey et Metal gear solid delta
icebergbrulant
posted
the 08/31/2025 at 12:05 PM
Platine d’Assassin’s Creed Shadows, le jeu est plutôt bon et les 2 héros sont sympas mais ne jamais enchaîner 2 Open-Worlds d’affilée (Death Stranding 2) car qu’est-ce que j’ai eu du mal à rentrer dans le jeu
Je vais attendre le DLC Solo le 16 septembre
Et là, j’ai commencé Lunar Remastered Collection, je n’avais jamais fait le 1er, c’est sympa, RPG old-school très classique, je ne pensais pas qu’il y avait autant d’humour ou alors c’est la traduction française qui a pris des libertés
Par contre, on est dans le syndrome "je parle aux habitants, j’avance à peine scénaristiquement et hop, tous les villageois ont de nouvelles phrases"
Ça me rappelle la série des The Legend Of Heroes
kevinmccallisterrr
posted
the 08/31/2025 at 12:06 PM
F-Zero 99
Botanicula
Plant vs. Zombies
Stardew Valley (coop)
504 Gateway Timeout
pcsw2
posted
the 08/31/2025 at 12:13 PM
Kingdom come deliverance 2 que j'ai recommencer en hardcore, il reste mon goty 2025 pour l'instant.
Ready or not , zelda awakening
zekk
posted
the 08/31/2025 at 12:16 PM
icebergbrulant
je trouve que les Lunar sur la longueur c'est fatiguant... J'ai préféré les grandia
ioop
posted
the 08/31/2025 at 12:26 PM
mafia juste le début 1h, j'attends hollow knight et j'ai préco ea fc 25e et je vais préco prochainement bf, jme suis pris un abo 1an essential à 41e aussi
badeuh
posted
the 08/31/2025 at 12:46 PM
Children of Morta et Shinobi
ravyxxs
posted
the 08/31/2025 at 01:02 PM
33 EXP
MGS3 DELTA
KCD2
HOLLOW KNIGHT
pcsw2
Ready or not est comment ? Il est dans ma librairie. KCD2 hardcore ? Ce système de combat me soule toujours autant c'est dingue....
icebergbrulant
posted
the 08/31/2025 at 01:19 PM
zekk
Grandia 1, qu’est-ce que je l’ai adoré
On avait vraiment l’impression de partir à l’aventure
Dommage que les suites étaient bien au-dessous
pcsw2
posted
the 08/31/2025 at 01:35 PM
ravyxxs
ready or not et un excellent jeu de swat très exigeant et très bien réalisé avec une ia au dessus du lot.
Pour kcd2 oui le système de combat n'est pas fait pour tout le monde moi j'adore
fan2jeux
posted
the 08/31/2025 at 02:04 PM
Ninja gaiden que j ai fini
avan
posted
the 08/31/2025 at 02:09 PM
Pokemon soulsilver DS
churos45
posted
the 08/31/2025 at 02:23 PM
J'ai fini plusieurs petits jeux : Sword of the Sea, Indika et Silt. Là j'essaie d'avancer dans Ace Attorney Investigations 2
cyr
posted
the 08/31/2025 at 02:32 PM
Rien commencé de nouveaux.
Un peu de disney dream Light valley, un peu de hitman, un peu de cyberpunk, un peu de train sim world 5,
walterwhite
posted
the 08/31/2025 at 02:32 PM
Gears Reloaded
Mafia The old country
soulfull
posted
the 08/31/2025 at 03:19 PM
Switch: Terminé Hollow knight. Bon Metroidvania qui ne m'aura pas marqué. j'ai preferé de loin Les 2 Ori ou Metroid Dread. Mais je salue l'effort des developpeurs et la direction artistique du jeu est magnifique.
Ps5: Ghost Of tsushima. Je joue en difficile et j'adore. La map n'est pas énorme et les combats sont funs.Un bon Open world pas ecoeurant.
Xbox Series X: Je commence Resident Evil 3 Remake et je fais de temps en temps des niveaux sur Crash 4 qui est vraiment mieux que je pensais.
magneto860
posted
the 08/31/2025 at 03:45 PM
Death stranding platiné. Je vais enfin pouvoir reprendre une vie sociale.
zoske
posted
the 08/31/2025 at 04:37 PM
Fini Ninja gaiden 2D, très sympa et il y a faire pour le platiner
J'ai repris le dernier Doom pour faire toutes les maps à 100%
Et un peu de Monster Hunter Wilds pour faire les petites quêtes qui sont sorties après Akuma.
Prochain jeu Shinobi et reprendre Silent Hill 2
hatefield
posted
the 08/31/2025 at 04:51 PM
Terminé Echoes of the End, dommage que le jeu soit complètement gaché par les combats, parce que sinon c'est pas mal.
Terminé MGS3 Delta, et que dire a part que la magie n'est plus là, tout du moins en mode moderne. Surpris aussi par le fait que le jeu soit aussi court, j'en avais pas le souvenir. Je vais quand même essayer de le refaire en mode classique voir si on retrouve les sensations de l'époque, mais je crains que le jeu soit au final tout simplement trop vieillot.
hypermario
posted
the 08/31/2025 at 04:59 PM
DK Bonanza : Je fais les epreuves post end game, j'en suis a l'elephant.
Je me regale.
killia
posted
the 08/31/2025 at 06:43 PM
Sur Lost Soul Aside :
Au début j’étais catastrophé par la narration qui commençait bien, simple, tranquille, avant de te balancer des dialogues d’exposition complètement creux, un prétexte bidon au pacte qui lié le héros à l’entité qui lui file ses pouvoirs.
Les combats se sont bonifié et une fois passé le prologue, le scénario se stabilise et redevient intéressant mais surtout le gameplay apporte plus de variété que FFXVI et les combats de boss sont vraiment jouissifs.
J’espère que ça va se maintenir.
Sword of the Sea : ma pépite indé de cet été. Je pense le reprendre sur Steam Deck afin de le refaire dans mon lit.
terminagore
posted
the 08/31/2025 at 07:38 PM
PS5 :
- Asterigos. Petit double A bien sympathique, qui emprunte des mécaniques de Dark Souls mais avec une patte plus cartoonesque, un peu de second degré, et plus d’accessiblité.
- Slay the Princess : visual novel sympathique également, même si un peu répétitif et pas aussi riche en possibilités/issues que ce que j’ai pu lire.
Switch : Paper Mario Gamecube essentiellement.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Lost Records Tape 2, pas le meilleur jeu narratif que j'ai fait mais une histoire très touchante
Platform 8
Fantasy Life i : la voleuse de temps
Je vais attendre le DLC Solo le 16 septembre
Et là, j’ai commencé Lunar Remastered Collection, je n’avais jamais fait le 1er, c’est sympa, RPG old-school très classique, je ne pensais pas qu’il y avait autant d’humour ou alors c’est la traduction française qui a pris des libertés
Par contre, on est dans le syndrome "je parle aux habitants, j’avance à peine scénaristiquement et hop, tous les villageois ont de nouvelles phrases"
Ça me rappelle la série des The Legend Of Heroes
Botanicula
Plant vs. Zombies
Stardew Valley (coop)
504 Gateway Timeout
Ready or not , zelda awakening
MGS3 DELTA
KCD2
HOLLOW KNIGHT
pcsw2 Ready or not est comment ? Il est dans ma librairie. KCD2 hardcore ? Ce système de combat me soule toujours autant c'est dingue....
On avait vraiment l’impression de partir à l’aventure
Dommage que les suites étaient bien au-dessous
Pour kcd2 oui le système de combat n'est pas fait pour tout le monde moi j'adore
Un peu de disney dream Light valley, un peu de hitman, un peu de cyberpunk, un peu de train sim world 5,
Mafia The old country
Ps5: Ghost Of tsushima. Je joue en difficile et j'adore. La map n'est pas énorme et les combats sont funs.Un bon Open world pas ecoeurant.
Xbox Series X: Je commence Resident Evil 3 Remake et je fais de temps en temps des niveaux sur Crash 4 qui est vraiment mieux que je pensais.
J'ai repris le dernier Doom pour faire toutes les maps à 100%
Et un peu de Monster Hunter Wilds pour faire les petites quêtes qui sont sorties après Akuma.
Prochain jeu Shinobi et reprendre Silent Hill 2
Terminé MGS3 Delta, et que dire a part que la magie n'est plus là, tout du moins en mode moderne. Surpris aussi par le fait que le jeu soit aussi court, j'en avais pas le souvenir. Je vais quand même essayer de le refaire en mode classique voir si on retrouve les sensations de l'époque, mais je crains que le jeu soit au final tout simplement trop vieillot.
Je me regale.
Au début j’étais catastrophé par la narration qui commençait bien, simple, tranquille, avant de te balancer des dialogues d’exposition complètement creux, un prétexte bidon au pacte qui lié le héros à l’entité qui lui file ses pouvoirs.
Les combats se sont bonifié et une fois passé le prologue, le scénario se stabilise et redevient intéressant mais surtout le gameplay apporte plus de variété que FFXVI et les combats de boss sont vraiment jouissifs.
J’espère que ça va se maintenir.
Sword of the Sea : ma pépite indé de cet été. Je pense le reprendre sur Steam Deck afin de le refaire dans mon lit.
- Asterigos. Petit double A bien sympathique, qui emprunte des mécaniques de Dark Souls mais avec une patte plus cartoonesque, un peu de second degré, et plus d’accessiblité.
- Slay the Princess : visual novel sympathique également, même si un peu répétitif et pas aussi riche en possibilités/issues que ce que j’ai pu lire.
Switch : Paper Mario Gamecube essentiellement.